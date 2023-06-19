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Армения — Латвия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Армения — Латвия 19 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Армении после матча с Уэльсом.
Фото Global Look Press

19 июня Армения и Латвия сойдутся в четвертом туре отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Арбитр Петер Кралович из Словакии даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
19 июн, 19:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
Латвия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу Армении можно с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 55% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.59 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.79 (25%).

Армяне в случае виктории сравняются по очкам с лидирующей Турцией. Ставка в 1000 рублей на коллектив Александра Петракова при благоприятном исходе принесет 1780 рублей.

Латвия пока выглядит главным аутсайдером группы: в двух стартовых турах команда Дайниса Казакевича уступила Уэльсу (0:1) и Турции (2:3). Верите, что в предстоящем матче красно-бело-красные наберут первые очки? Поставить на непоражение гостей можно за 2.08.

Правда, наиболее вероятные, по мнению букмекеров, итоги встречи намекают на преимущество Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и компании:

• ничья 1:1 и триумф Армении 1:0 даны за 6.60;

• 2:0 — за 7.26;

• 2:1 — за 7.75.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.86.

Рынок на обмен голами доступен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» идет за практически идентичные 1.89.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Армения — Латвия

Латыши не побеждают в официальных турнирах уже на протяжении четырех матчей, три из которых проиграли. Причем команда встречалась не только с крепкими Уэльсом и Турцией, но и с посредственными Андоррой и Молдовой. Армения же неплохо стартовала в отборочном турнире и в случае виктории догонит лидирующих в группе турков. В первых турах сборная пересекалась с теми же оппонентами, что и Латвия, — Уэльсом (4:2) и Турцией (1:2).

Рекомендуемая ставка: победа Армении за 1.78.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
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