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17 марта, 16:15

«Атлетико» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 17 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетико» — «Барселона» 17 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Самуэль Лино и Жюль Кунде («Барселона» — «Атлетико»).
Фото Global Look Press

17 марта в игре 29-го тура ла лиги «Атлетико» примет «Барселону». Встреча состоится в 23.00 по московскому времени на арене «Цивитас Метрополитано». Прямую трансляцию по платной подписке покажет платформа «Okko Спорт». Команды рассудит рефери Хосе Мария Санчес Мартинес.

Испания. Ла Лига. 29-й тур
17 мар, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:3
Барселона

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Атлетико» небольшим фаворитом. На их триумф можно поставить с коэффициентом 2.39, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья в основное время оценена в 3.70 (27%), выигрыш гостей — в 2.95 (33%).

Каталонцы победили в четырех очных встречах подряд. Сыграть на продление серии без поражений (Х2) предложено за 1.65.

ТБ 2.5 гола дали за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. Опция «обе забьют» оценена в 1.65, обратный рынок — в 2.44.

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Фора (0) для «Атлетико» доступна за 1.74. Персональный ТМ 1.5 мяча на мадридцев идет за 1.65.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Компания Winline представила на него коэффициент 6.20.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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