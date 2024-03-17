17 марта в игре 29-го тура ла лиги «Атлетико» примет «Барселону». Встреча состоится в 23.00 по московскому времени на арене «Цивитас Метрополитано». Прямую трансляцию по платной подписке покажет платформа «Okko Спорт». Команды рассудит рефери Хосе Мария Санчес Мартинес.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Атлетико» небольшим фаворитом. На их триумф можно поставить с коэффициентом 2.39, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья в основное время оценена в 3.70 (27%), выигрыш гостей — в 2.95 (33%).

Каталонцы победили в четырех очных встречах подряд. Сыграть на продление серии без поражений (Х2) предложено за 1.65.

ТБ 2.5 гола дали за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. Опция «обе забьют» оценена в 1.65, обратный рынок — в 2.44.

Фора (0) для «Атлетико» доступна за 1.74. Персональный ТМ 1.5 мяча на мадридцев идет за 1.65.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Компания Winline представила на него коэффициент 6.20.

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