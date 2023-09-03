«Фактор Акинфеева может сыграть роль». Прогноз Уткина на битву между ЦСКА и «Зенитом»

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча на «ВЭБ Арене» начнется в 17.30 по московскому времени.

В какой форме ЦСКА

В пяти последних матчах в РПЛ и FONBET Кубка России армейцы добились лишь одной победы в основное время — 3:1 над «Сочи» в чемпионате. Но при счете 0:0 в той встрече был удален защитник южан, поэтому в равных составах подопечные Владимира Федотова не побеждали с 5 августа, когда при меньшем владении мячом (42 на 58 в процентном соотношении) во многом неожиданно разгромили «Локомотив» (4:1). В РПЛ команда идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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В последнем туре москвичи разошлись миром в гостях с «Оренбургом» (1:1), нанеся всего один удар в створ ворот, который и оказался результативным. Отличился защитник Мойзес. Лучшим бомбардиром остается Федор Чалов, но все четыре гола были забиты с пенальти, причем три из них — в гостевой встрече с «Ахматом». Федотов ждет усиления в атаку, потому что голы его подопечным даются с большим трудом. 30 августа армейцы благодаря вернувшемуся в состав Игорю Акинфееву победили по пенальти «Сочи» в Кубке (0:0, 5:4 пен.).

В какой форме «Зенит»

В минувшую среду прервалась четырехматчевая победная серия сине-бело-голубых. «Зенит» не сумел справиться в Калининграде с местной «Балтикой», уступив 0:1 в рамках FONBET Кубка России. Впервые в сезоне команда Сергея Семака не сумела забить ни одного гола. Предыдущий раз подобное было во встрече за Суперкубок России против ЦСКА, но тогда Михаил Кержаков и Ко не пропустили, оказавшись сильнее в серии пенальти.

В чемпионате петербуржцы делят второе место с «Уралом», отставая на одно очко от расположившегося во главе турнирной таблицы «Краснодара». «Зенит» и «Крылья Советов» забивают больше всех — по 14 мячей. В обороне тоже все более-менее неплохо. Возможно, это стечение обстоятельств, но пропускать меньше сине-бело-голубые начали после того, как из стартового состава пропал бразильский защитник Роберт Ренан. В шести матчах пропущены пять мячей — столько же у «Пари НН», меньше только у «Краснодара» (два).

Лучший бомбардир команды с берегов Невы — нападающий Матео Кассьерра, который набрал семь (6+1) очков по системе «гол+пас». Но вингера Малкома — лучшего игрока прошлого сезона РПЛ — сине-бело-голубым по-прежнему не хватает. Замену бразильцу, проданному в «Аль-Хиляль», пока приобрести не удалось.

ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч

15 июля «Зенит» обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти). Последняя встреча команд в Москве в рамках чемпионата завершилась победой армейцев — 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов с передачи Ивана Облякова.

Прогноз Василия Уткина на матч ЦСКА — «Зенит» 3 сентября

«Несмотря на то, что на дворе уже седьмой тур РПЛ, некоторые команды еще окончательно не сформировались. В первую очередь ЦСКА. Уход сразу трех атакующих полузащитников, благодаря которым армейцы в прошлом сезоне взлетели на второе место, не мог не сказаться на результативности команды. Еще и Чалов перестал забивать с игры.

У «Зенита» схожие проблемы, найти замену Малкому до сих пор не удалось. Но глубина состава у петербуржцев все-таки получше. Накануне дерби двух столиц окончательно поправился Акинфеев. Капитан ЦСКА прервал затянувшуюся серию армейцев с пропущенными мячами, а в серии пенальти еще и вытащил кубковую победу над «Сочи».

«Зенит» — фаворит даже в гостевом матче, но фактор Акинфеева может сыграть свою роль. Большого количества голов ждать точно не стоит», — заявил Уткин.

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