«Фактор Акинфеева может сыграть роль». Прогноз Уткина на битву между ЦСКА и «Зенитом»
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча на «ВЭБ Арене» начнется в 17.30 по московскому времени.
В какой форме ЦСКА
В пяти последних матчах в РПЛ и FONBET Кубка России армейцы добились лишь одной победы в основное время — 3:1 над «Сочи» в чемпионате. Но при счете 0:0 в той встрече был удален защитник южан, поэтому в равных составах подопечные Владимира Федотова не побеждали с 5 августа, когда при меньшем владении мячом (42 на 58 в процентном соотношении) во многом неожиданно разгромили «Локомотив» (4:1). В РПЛ команда идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.
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В последнем туре москвичи разошлись миром в гостях с «Оренбургом» (1:1), нанеся всего один удар в створ ворот, который и оказался результативным. Отличился защитник Мойзес. Лучшим бомбардиром остается Федор Чалов, но все четыре гола были забиты с пенальти, причем три из них — в гостевой встрече с «Ахматом». Федотов ждет усиления в атаку, потому что голы его подопечным даются с большим трудом. 30 августа армейцы благодаря вернувшемуся в состав Игорю Акинфееву победили по пенальти «Сочи» в Кубке (0:0, 5:4 пен.).
В какой форме «Зенит»
В минувшую среду прервалась четырехматчевая победная серия сине-бело-голубых. «Зенит» не сумел справиться в Калининграде с местной «Балтикой», уступив 0:1 в рамках FONBET Кубка России. Впервые в сезоне команда Сергея Семака не сумела забить ни одного гола. Предыдущий раз подобное было во встрече за Суперкубок России против ЦСКА, но тогда Михаил Кержаков и Ко не пропустили, оказавшись сильнее в серии пенальти.
В чемпионате петербуржцы делят второе место с «Уралом», отставая на одно очко от расположившегося во главе турнирной таблицы «Краснодара». «Зенит» и «Крылья Советов» забивают больше всех — по 14 мячей. В обороне тоже все более-менее неплохо. Возможно, это стечение обстоятельств, но пропускать меньше сине-бело-голубые начали после того, как из стартового состава пропал бразильский защитник Роберт Ренан. В шести матчах пропущены пять мячей — столько же у «Пари НН», меньше только у «Краснодара» (два).
Лучший бомбардир команды с берегов Невы — нападающий Матео Кассьерра, который набрал семь (6+1) очков по системе «гол+пас». Но вингера Малкома — лучшего игрока прошлого сезона РПЛ — сине-бело-голубым по-прежнему не хватает. Замену бразильцу, проданному в «Аль-Хиляль», пока приобрести не удалось.
ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч
15 июля «Зенит» обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти). Последняя встреча команд в Москве в рамках чемпионата завершилась победой армейцев — 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов с передачи Ивана Облякова.
Прогноз Василия Уткина на матч ЦСКА — «Зенит» 3 сентября
«Несмотря на то, что на дворе уже седьмой тур РПЛ, некоторые команды еще окончательно не сформировались. В первую очередь ЦСКА. Уход сразу трех атакующих полузащитников, благодаря которым армейцы в прошлом сезоне взлетели на второе место, не мог не сказаться на результативности команды. Еще и Чалов перестал забивать с игры.
У «Зенита» схожие проблемы, найти замену Малкому до сих пор не удалось. Но глубина состава у петербуржцев все-таки получше. Накануне дерби двух столиц окончательно поправился Акинфеев. Капитан ЦСКА прервал затянувшуюся серию армейцев с пропущенными мячами, а в серии пенальти еще и вытащил кубковую победу над «Сочи».
«Зенит» — фаворит даже в гостевом матче, но фактор Акинфеева может сыграть свою роль. Большого количества голов ждать точно не стоит», — заявил Уткин.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0