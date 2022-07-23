23 июля во втором туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Сочи». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на «ВЭБ Арене». Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало эфира — в 14.55 мск. Главный судья встречи — Владимир Москалев.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворит встречи — ЦСКА. Победу армейцев оценили котировкой 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех «Сочи» идет за 3.30 (29%), ничейный результат — за 3.40 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» выплата в случае успеха южан составит 3300 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.68.

В прошлом туре армейцы нанесли 26 ударов в сторону ворот «Урала», но забили всего дважды. «Сочи» не так сильно уничтожал «Торпедо», однако отличился трижды. Если вы верите в результативность одной из команд, можете взять ИТБ1 (1.5) за 2.04 или ИТБ2 (1.5) за 2.70.

Команды пробивают «верх» нерегулярно — армейцы сделали это всего трижды за десять игр, «Сочи» — пять раз. Котировка на тотал меньше 2.5 мяча — 1.96.

«Обе забьют» в матчах с участием ЦСКА — большая редкость, ставка на этот исход зашла всего один раз в последних десяти встречах. Поставить на то, что отличится только одна команда либо вообще никто, можно за 2.10.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев 1:0 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

Насколько уныло армейцы провели предсезонку, настолько же ярко они стартовали в РПЛ. Лишь везение «Урала» и плохая реализация ЦСКА позволила команде Игоря Шалимова уехать из Москвы, не пропустив пяток мячей. Красно-синие прекрасно создавали моменты на протяжении всей игры — это впечатляет. «Сочи» тоже ударно провел первый тур. Однако в очной встрече на предсезонном турнире южане уже проиграли — а тогда армейцы и вполовину не были так хороши. Сейчас же у гостей шансов не уступить еще меньше.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.26.