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ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 23 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев и Владимир Федотов.
Фото Сайт ЦСКА.

23 июля во втором туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Сочи». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на «ВЭБ Арене». Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало эфира — в 14.55 мск. Главный судья встречи — Владимир Москалев.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворит встречи — ЦСКА. Победу армейцев оценили котировкой 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех «Сочи» идет за 3.30 (29%), ничейный результат — за 3.40 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» выплата в случае успеха южан составит 3300 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.68.

В прошлом туре армейцы нанесли 26 ударов в сторону ворот «Урала», но забили всего дважды. «Сочи» не так сильно уничтожал «Торпедо», однако отличился трижды. Если вы верите в результативность одной из команд, можете взять ИТБ1 (1.5) за 2.04 или ИТБ2 (1.5) за 2.70.

Команды пробивают «верх» нерегулярно — армейцы сделали это всего трижды за десять игр, «Сочи» — пять раз. Котировка на тотал меньше 2.5 мяча — 1.96.

«Обе забьют» в матчах с участием ЦСКА — большая редкость, ставка на этот исход зашла всего один раз в последних десяти встречах. Поставить на то, что отличится только одна команда либо вообще никто, можно за 2.10.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев 1:0 за 6.50.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

Насколько уныло армейцы провели предсезонку, настолько же ярко они стартовали в РПЛ. Лишь везение «Урала» и плохая реализация ЦСКА позволила команде Игоря Шалимова уехать из Москвы, не пропустив пяток мячей. Красно-синие прекрасно создавали моменты на протяжении всей игры — это впечатляет. «Сочи» тоже ударно провел первый тур. Однако в очной встрече на предсезонном турнире южане уже проиграли — а тогда армейцы и вполовину не были так хороши. Сейчас же у гостей шансов не уступить еще меньше.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.26.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Андрей Мостовой

Андрей Мостовой

Зенит

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
П
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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