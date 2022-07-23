ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2022 года
23 июля во втором туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Сочи». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на «ВЭБ Арене». Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало эфира — в 14.55 мск. Главный судья встречи — Владимир Москалев.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворит встречи — ЦСКА. Победу армейцев оценили котировкой 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех «Сочи» идет за 3.30 (29%), ничейный результат — за 3.40 (27%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» выплата в случае успеха южан составит 3300 рублей.
Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.68.
В прошлом туре армейцы нанесли 26 ударов в сторону ворот «Урала», но забили всего дважды. «Сочи» не так сильно уничтожал «Торпедо», однако отличился трижды. Если вы верите в результативность одной из команд, можете взять ИТБ1 (1.5) за 2.04 или ИТБ2 (1.5) за 2.70.
Команды пробивают «верх» нерегулярно — армейцы сделали это всего трижды за десять игр, «Сочи» — пять раз. Котировка на тотал меньше 2.5 мяча — 1.96.
«Обе забьют» в матчах с участием ЦСКА — большая редкость, ставка на этот исход зашла всего один раз в последних десяти встречах. Поставить на то, что отличится только одна команда либо вообще никто, можно за 2.10.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев 1:0 за 6.50.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»
Насколько уныло армейцы провели предсезонку, настолько же ярко они стартовали в РПЛ. Лишь везение «Урала» и плохая реализация ЦСКА позволила команде Игоря Шалимова уехать из Москвы, не пропустив пяток мячей. Красно-синие прекрасно создавали моменты на протяжении всей игры — это впечатляет. «Сочи» тоже ударно провел первый тур. Однако в очной встрече на предсезонном турнире южане уже проиграли — а тогда армейцы и вполовину не были так хороши. Сейчас же у гостей шансов не уступить еще меньше.
Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.26.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1