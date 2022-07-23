23 июля во втором туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Сочи». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на «ВЭБ Арене». Посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало эфира — в 14.55 мск. Главный судья встречи — Владимир Москалев.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, ЦСКА — фаворит встречи. Победа армейцев оценена котировкой 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех «Сочи» идет за 3.30 (29%), ничейный результат — за 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на победу ЦСКА в случае успеха хозяев принесет 2260 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.68.

В первом туре РПЛ армейцы побили рекорд по ударам по воротам за тайм (22), но подвела реализация — забили всего раз. Если считаете, что Федотов поправит этот компонент, можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 2.04.

Голы от обеих команд предлагается взять за 1.73, обратный результат — за 2.10.

Думаете, что игра получится грубой? Удаление можно взять за 2.95, пенальти — за 2.35.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

• 1:1 — за 6.50;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.50.