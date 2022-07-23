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Сегодня, 13:15

ЦСКА — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Сочи» 23 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев, ЦСКА.
Фото Сайт ЦСКА.

23 июля во втором туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Сочи». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на «ВЭБ Арене». Посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало эфира — в 14.55 мск. Главный судья встречи — Владимир Москалев.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, ЦСКА — фаворит встречи. Победа армейцев оценена котировкой 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех «Сочи» идет за 3.30 (29%), ничейный результат — за 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на победу ЦСКА в случае успеха хозяев принесет 2260 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.68.

В первом туре РПЛ армейцы побили рекорд по ударам по воротам за тайм (22), но подвела реализация — забили всего раз. Если считаете, что Федотов поправит этот компонент, можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 2.04.

Владимир Федотов, ЦСКА. ЦСКА — «Сочи»: начало новой серии для Федотова

Голы от обеих команд предлагается взять за 1.73, обратный результат — за 2.10.

Думаете, что игра получится грубой? Удаление можно взять за 2.95, пенальти — за 2.35.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

• 1:1 — за 6.50;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.50.

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РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Андрей Мостовой

Андрей Мостовой

Зенит

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
П
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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