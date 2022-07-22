«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на товарищеский матч 23 июля 2022 года
23 июля «Манчестер Юнайтед» проведет четвертый предсезонный матч под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага. Соперником «красных дьяволов» станет бирмингемская «Астон Вилла». Игра пройдет в австралийском Перте на стадионе «Оптус» и начнется в 12.45 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут.
«Манчестер Юнайтед» — приличный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «красных дьяволов» принимаются ставки с коэффициентом 1.97, это примерно 50% вероятности. Ничья оценена котировкой 3.70 (23%), успех «Астон Виллы» чуть более низкими 3.30 (27%).
Ставка в 1000 рублей на триумф номинальных хозяев в случае положительного исхода принесет выигрыш в 3300 рублей и чистую прибыль в 2300 рублей.
Можете подстраховать команду Стивена Джеррарда и прощупать вариант «Астон Вилла» не проиграет» за 1.78.
«МЮ» играет очень результативно в межсезонье — в матчах с его участием забивается от четырех мячей и больше. На ТБ 2.5 коэффициент 1.60, на ТМ 2.5 — 2.25.
«Вилла» в трех товарищеских встречах ни разу не обменялась голами с соперниками, добившись трех сухих побед. При этом на «обе забьют» котировка 1.55, а на «обе забьют — нет» — 2.36.
Неожиданно, но наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.
Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» удивительным образом ожил при тен Хаге — команда играет очень напористо и с желанием, у многих футболистов открылось второе дыхание. Например, пропустивший финал сезона Антони Марсьяль забил три мяча — по одному в каждой игре.
Возможно, на футболистов благоприятно действует отсутствие Криштиану Роналду, который пока не вернулся к тренировкам и хочет покинуть клуб. Игрокам не приходится отдавать мяч исключительно на португальца, и из многообразия вариантов для розыгрыша они наконец выбирают правильные.
К матчу с «Астон Виллой» Криша в команде не будет, поэтому манкунианцы снова вполне могут забить много. Два мяча уж точно.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1