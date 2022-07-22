23 июля «Манчестер Юнайтед» проведет четвертый предсезонный матч под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага. Соперником «красных дьяволов» станет бирмингемская «Астон Вилла». Игра пройдет в австралийском Перте на стадионе «Оптус» и начнется в 12.45 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут.

«Манчестер Юнайтед» — приличный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «красных дьяволов» принимаются ставки с коэффициентом 1.97, это примерно 50% вероятности. Ничья оценена котировкой 3.70 (23%), успех «Астон Виллы» чуть более низкими 3.30 (27%).

Ставка в 1000 рублей на триумф номинальных хозяев в случае положительного исхода принесет выигрыш в 3300 рублей и чистую прибыль в 2300 рублей.

Можете подстраховать команду Стивена Джеррарда и прощупать вариант «Астон Вилла» не проиграет» за 1.78.

«МЮ» играет очень результативно в межсезонье — в матчах с его участием забивается от четырех мячей и больше. На ТБ 2.5 коэффициент 1.60, на ТМ 2.5 — 2.25.

«Вилла» в трех товарищеских встречах ни разу не обменялась голами с соперниками, добившись трех сухих побед. При этом на «обе забьют» котировка 1.55, а на «обе забьют — нет» — 2.36.

Неожиданно, но наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» удивительным образом ожил при тен Хаге — команда играет очень напористо и с желанием, у многих футболистов открылось второе дыхание. Например, пропустивший финал сезона Антони Марсьяль забил три мяча — по одному в каждой игре.

Возможно, на футболистов благоприятно действует отсутствие Криштиану Роналду, который пока не вернулся к тренировкам и хочет покинуть клуб. Игрокам не приходится отдавать мяч исключительно на португальца, и из многообразия вариантов для розыгрыша они наконец выбирают правильные.

К матчу с «Астон Виллой» Криша в команде не будет, поэтому манкунианцы снова вполне могут забить много. Два мяча уж точно.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.78.