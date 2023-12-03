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Сегодня, 11:15

«Металлург» — СКА: где смотреть матч КХЛ 3 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — СКА 3 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 декабря в КХЛ состоится интересный матч между магнитогорским «Металлургом» и СКА. Команды встретятся на льду «Арены Металлург», стартовое вбрасывание назначено на 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск» начнется в 14.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet ждут победы от хозяев. Успех «Металлурга» в основное время предложен за 2.20, это приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 4.12 (19%), триумф СКА — за 2.80 (36%).

Красно-синие не проигрывают уже 10 матчей кряду, поэтому стоит обратить внимание на Х2 за 1.64.

Тотал больше 4.5 шайбы от обеих команд оценен в 1.53, ТМ 4.5 — в 2.41.

СКА дерзко играет в Магнитогорске — в пяти из семи предыдущих встреч забрасывал не менее трех раз. ИТБ2 (2.5) можно оформить за 2.01.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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ЦСКА — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 3 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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