ЦСКА — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 8 октября 2022 года
8 октября в 12.м туре РПЛ состоится московское дерби — ЦСКА сыграет с «Динамо». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Кирилл Левников — главный арбитр встречи. В прямом эфире с 16.00 по московскому времени ее покажут сайт matchtv.ru «Матч! Премьер».
ЦСКА — очевидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его победу можно взять с коэффициентом 1.72, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (23%), а триумф «Динамо» за огромные 4.70 (19%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу аутсайдера принесет выигрыш в 4700 рублей.
Эксперты считают, что команды обязательно забьют больше 2.5 мяча, котировка — 1.71. Обратный исход доступен за 2.20.
ИТБ1 (1.5) оценен в 1.67, ИТМ1 (1.5) — в 2.20. У «Динамо» эти показатели можно взять за 3.10 и 1.37 соответственно.
Высоки шансы на «обе забью» — 1.71. «Обе забьют — нет» идет за 2.14.
Грулев и Фомин — фавориты на голы у «Динамо» (по 4.28). У ЦСКА результативного удара ждут от Федора Чалова (2.40).
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» 8 октября 2022 года
Бело-голубые проиграли три последних матча, в каждом из которых пропустили по два мяча. «Динамо» очень редко играло на ноль в этом сезоне: лишь в четырех из 11 туров РПЛ, а в пяти получило в свои ворота минимум два гола. ЦСКА — третья по результативности команда чемпионата: армейцы забили 23 гола за 11 игр, в среднем — 2.1 мяча за матч. В семи из 11 туров красно-синие оформили минимум два гола, плюс отличную форму набрал нападающий Федор Чалов: забил уже восемь мячей в этом сезоне.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1