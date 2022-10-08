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8 октября, 11:15

ЦСКА — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 8 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 8 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Global Look Press

8 октября в 12.м туре РПЛ состоится московское дерби — ЦСКА сыграет с «Динамо». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Кирилл Левников — главный арбитр встречи. В прямом эфире с 16.00 по московскому времени ее покажут сайт matchtv.ru «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Динамо

ЦСКА — очевидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его победу можно взять с коэффициентом 1.72, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (23%), а триумф «Динамо» за огромные 4.70 (19%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу аутсайдера принесет выигрыш в 4700 рублей.

Эксперты считают, что команды обязательно забьют больше 2.5 мяча, котировка — 1.71. Обратный исход доступен за 2.20.

ИТБ1 (1.5) оценен в 1.67, ИТМ1 (1.5) — в 2.20. У «Динамо» эти показатели можно взять за 3.10 и 1.37 соответственно.

Высоки шансы на «обе забью» — 1.71. «Обе забьют — нет» идет за 2.14.

Грулев и Фомин — фавориты на голы у «Динамо» (по 4.28). У ЦСКА результативного удара ждут от Федора Чалова (2.40).

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.

Федор Чалов, ЦСКА. ЦСКА — «Динамо»: Чалов уволит главного тренера соперников?

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» 8 октября 2022 года

Бело-голубые проиграли три последних матча, в каждом из которых пропустили по два мяча. «Динамо» очень редко играло на ноль в этом сезоне: лишь в четырех из 11 туров РПЛ, а в пяти получило в свои ворота минимум два гола. ЦСКА — третья по результативности команда чемпионата: армейцы забили 23 гола за 11 игр, в среднем — 2.1 мяча за матч. В семи из 11 туров красно-синие оформили минимум два гола, плюс отличную форму набрал нападающий Федор Чалов: забил уже восемь мячей в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.67.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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