8 октября в чемпионате Германии состоится, пожалуй, матч главных команд бундеслиги — «Боруссия» Дортмунд примет «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» в 19.25 мск. Главным арбитром назначен Дениз Айтекин.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что матч останется за «Баварией». На победу команды Юлиана Нагельсманна можно поставить с коэффициентом 1.66, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.90 (19%), успех «Боруссии» — за чуть меньшие 4.60 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 4 900 рублей.

Если считаете, что «Боруссии» удастся сдержать чемпиона Германии, возьмите вариант «Дортмунд» не проиграет» за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за скромные 1.34, ТМ 2.5 — за 3.30. А вот ТБ 3.5 идет за приличные 1.90.

Обмен голами практически неминуем — он оценен в 1.41. Обратный результат — в 2.90.

У «Боруссии» забитого мяча ждут от Марко Ройса и от Юссуфы Мукоко (по 4.00), у «Баварии» за 2.25 идет точный удар Садио Мане.

Будет ли пенальти? Его можно взять за 2.95, удаление — за 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Баварии»:

1:2 в пользу «Бавария» — 8.50;

1:1 — 9.90;

1:3 — 11.5.