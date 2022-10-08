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8 октября, 17:15

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 8 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 8 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Фото Global Look Press

8 октября в чемпионате Германии состоится, пожалуй, матч главных команд бундеслиги — «Боруссия» Дортмунд примет «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» в 19.25 мск. Главным арбитром назначен Дениз Айтекин.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
08 окт, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:2
Бавария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что матч останется за «Баварией». На победу команды Юлиана Нагельсманна можно поставить с коэффициентом 1.66, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.90 (19%), успех «Боруссии» — за чуть меньшие 4.60 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 4 900 рублей.

Если считаете, что «Боруссии» удастся сдержать чемпиона Германии, возьмите вариант «Дортмунд» не проиграет» за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за скромные 1.34, ТМ 2.5 — за 3.30. А вот ТБ 3.5 идет за приличные 1.90.

Обмен голами практически неминуем — он оценен в 1.41. Обратный результат — в 2.90.

У «Боруссии» забитого мяча ждут от Марко Ройса и от Юссуфы Мукоко (по 4.00), у «Баварии» за 2.25 идет точный удар Садио Мане.

Будет ли пенальти? Его можно взять за 2.95, удаление — за 5.50.

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Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Баварии»:

1:2 в пользу «Бавария» — 8.50;

1:1 — 9.90;

1:3 — 11.5.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
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