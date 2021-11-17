Участие Португалии и Италии в стыках снизило шансы России выйти на ЧМ-2022

16 ноября завершился групповой этап европейского отбора на ЧМ-2022. Определились все участники стыковых матчей, по итогу которых будут разыграны три путевки в Катар. Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы каждой из 12 сборных в плей-офф.

Неожиданно для многих вторые места в группе заняли Португалия и Италия — вперед себя они пропустили Сербию и Швейцарию соответственно. Аналитики БЕТСИТИ считают команды Сантуша и Манчини фаворитами стыковых матчей — их успех в плей-офф оценивается одинаковым коэффициентом 1.65.

Швеция — третий наиболее вероятный триумфатор стыков. Поставить на успех скандинавов в плей-офф можно с коэффициентом 3.20.

Аналогичным коэффициентом оценивались шансы России после поражения от Хорватии. Однако попадание Португалии и Италии в стыки скорректировало вероятность успеха команды Карпина. Теперь возможность «наших парней» отправиться в Катар идет за 4.00.

С такой же котировкой можно поставить на проход Уэльса, который прежде выходил на мундиаль всего один раз — в 1958 году.

Коэффициентом 5.00 оценивается потенциальный успех Польши, Чехии и Шотландии в плей-офф.

6.00 — с такой котировкой можно поставить на победу в стыковых матчах Австрии, Турции или Украины.

Северная Македония играла на последнем Евро, но никогда не выходила на чемпионат мира. Аналитики БЕТСИТИ считают шансы «львов» на успех в плей-офф наименьшими среди всех 12 участников. Поставить на их проход в финальную часть ЧМ-2022 можно с коэффициентом 10.0.

Напомним, что стыковые матчи пройдут 24-25 и 28-29 марта 2022 года.

Жеребьевка пар состоится 26 ноября в швейцарском Цюрихе. России могут достаться Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия.