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«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Локомотив» 10 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вратари «Сибири».
Фото Телеграм-канал «Сибири», Telegram

«Сибирь» и «Локомотив» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет 10 ноября в Новосибирске на «Сибирь Арене», начало в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.20 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов добиться победы: успех железнодорожников в основное время доступен за 2.19, вероятность — около 44%. Выигрыш хозяев можно взять за 2.90 (33%), коэффициент на ничью — 4.01 (23%).

Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.70, этот рынок на «Сибирь» идет за 2.14.

Для увеличения выигрыша можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.21, Ф2(0) — за 1.66;

• Ф1(1) — за 1.52, Ф2(-1) — за 2.49.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.78, обратный рынок предложен за 2.03.

Вероятность овертайма эксперты оценили в 4.01, вариант «овертайма не будет» идет за 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — «Локомотив»

Команда из Новосибирска — удобный соперник для железнодорожников. Ярославцы обыграли «Сибирь» в семи из предыдущих 10 встреч в КХЛ. В текущем сезоне команды еще не сталкивались, но в прошлом «Локо» дважды разделался с оппонентом (2:1 и 3:0). Сейчас коллектив Дэвида Немировски находится не в лучшем состоянии: больше во всей КХЛ пропускают всего пять команд (2,96 шайбы в среднем за игру), а в последних шести поединках регулярки клуб не добыл ни одной победы в основное время (три поражения).

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.70.

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ЦСКА — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
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Спартак – Ростов
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И К Ж
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