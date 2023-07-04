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Сегодня, 14:15

ФОНБЕТ и RAMZES проведут автограф-сессию в Москве

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RAMZES.

Автограф-сессия киберспортсмена Романа Кушнарева пройдет 13 июля в 19.00 по московскому времени на киберарене Colizeum при поддержке БК ФОНБЕТ.

В рамках мероприятия, организованного ФОНБЕТ, болельщики смогут пообщаться с самым популярным дотером СНГ, взять автограф и сделать совместное фото. Кроме того, первые посетители получат фирменный мерч из рук киберспортсмена.

RAMZES666. RAMZES666 анонсировал коллекцию эксклюзивного мерча

Ранее ФОНБЕТ и RAMZES представили совместную линейку одежды с фирменным тегом киберспортсмена.

Напомним, что Роман RAMZES666 Кушнарев является амбассадором букмекерской компании ФОНБЕТ.

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