ФОНБЕТ и RAMZES проведут автограф-сессию в Москве
Автограф-сессия киберспортсмена Романа Кушнарева пройдет 13 июля в 19.00 по московскому времени на киберарене Colizeum при поддержке БК ФОНБЕТ.
В рамках мероприятия, организованного ФОНБЕТ, болельщики смогут пообщаться с самым популярным дотером СНГ, взять автограф и сделать совместное фото. Кроме того, первые посетители получат фирменный мерч из рук киберспортсмена.
Ранее ФОНБЕТ и RAMZES представили совместную линейку одежды с фирменным тегом киберспортсмена.
Напомним, что Роман RAMZES666 Кушнарев является амбассадором букмекерской компании ФОНБЕТ.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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