15 декабря 2021 года в 1-м туре Кубка Первого канала — втором этапе Евротура — сыграют Россия и Канада. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало — в 18.30. Прямую трансляцию покажет «Первый канал».

Команда Алексея Жамнова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу России в основное время можно за 2.06 — это примерно 46% вероятности. Успех Канады идет за 2.90 (33%), а ничья — за 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на Россию можно выиграть 2060 рублей в случае успеха команды Жамнова.

Ф1(0) идет за 1.62, а Ф2(0) — за 2.30.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тотала голов — например:

· тотал больше 3.5 идет за 1.21, а ТМ 3.5 — за 4.10;

· тотал больше 4.5 идет за 1.49, а ТМ 4.5 — за 2.50;

· тотал больше 5.5 идет за 2.00, а ТМ 5.5 — за 1.81;

· тотал больше 6.5 идет за 2.80, а ТМ 6.5 — за 1.41.

Сделать ставку на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.65. Аналогичный исход в пользу Канады доступен за 2.24.

Шансы России отличиться трижды или более оцениваются коэффициентом 1.65.

Уверены, что Канада забросит более двух шайб? Сделать ставку на ИТБ2 (2.5) можно за 2.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.00.