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Чехия — Испания: прогноз на матч Лиги наций 5 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Чехия — Испания 5 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Луис Энрике.
Фото Global Look Press

5 июня 2022 года во втором туре Лиги наций Чехия сыграет с Испанией. Матч группы 2 состоится на стадионе «Эден» в Праге и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямой эфир можно найти на онлайн-платформе «Okko Спорт». Арбитр — Франсуа Летексье из Франции.

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Sinobo Stadium (Прага)
Чехия
Испания

Испания — абсолютный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 1.65, это порядка 60% вероятности исхода. Успех Чехии идет с самой высокой котировкой — 5.50 (15%), ничья — за 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на ничью при «мирном» исходе принесет выплату 4000 рублей и чистую прибыль в 3000 рублей.

На то, что Чехия не проиграет, котировка 2.32.

Сборные встречались пять раз и лишь однажды пробили «верх». На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

Индивидуальный тотал Испании больше 1.5 гола оценен в 1.80, ИТМ2 (1.5) — 2.00. У Чехии тот же рынок доступен за 4.00 и 1.24 соответственно.

«Обе забьют» можно взять за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.

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В последнем матче Чехии победу над Швейцарией принес автогол. На гол в свои ворота в предстоящей встрече коэффициент 8.00.

Самый вероятный точный счет — минимальная победа Испании 1:0 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч Чехия — Испания

Испания в первом матче огорчила фанатов, не удержав победу над Португалией (1:1). Хотя преимущество было на стороне команды Луиса Энрике: «Красная фурия» нанесла больше ударов (11:7) и имела больше голевых моментов. В параллельной встрече Чехия умудрилась обыграть Швейцарию, при том что соперник был явно лучше.

В ближайшей игре все должно встать на свои места — Испания с ее мощным составом и высокого уровня игрой добьется победы.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.65.

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Сборная Испании по футболу
Сборная Чехии по футболу
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Португалия — Швейцария: прогноз на матч Лиги наций 5 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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