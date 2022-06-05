Чехия — Испания: прогноз на матч Лиги наций 5 июня 2022 года
5 июня 2022 года во втором туре Лиги наций Чехия сыграет с Испанией. Матч группы 2 состоится на стадионе «Эден» в Праге и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямой эфир можно найти на онлайн-платформе «Okko Спорт». Арбитр — Франсуа Летексье из Франции.
Испания — абсолютный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 1.65, это порядка 60% вероятности исхода. Успех Чехии идет с самой высокой котировкой — 5.50 (15%), ничья — за 4.00 (25%).
Ставка в 1000 рублей на ничью при «мирном» исходе принесет выплату 4000 рублей и чистую прибыль в 3000 рублей.
На то, что Чехия не проиграет, котировка 2.32.
Сборные встречались пять раз и лишь однажды пробили «верх». На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.
Индивидуальный тотал Испании больше 1.5 гола оценен в 1.80, ИТМ2 (1.5) — 2.00. У Чехии тот же рынок доступен за 4.00 и 1.24 соответственно.
«Обе забьют» можно взять за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.
В последнем матче Чехии победу над Швейцарией принес автогол. На гол в свои ворота в предстоящей встрече коэффициент 8.00.
Самый вероятный точный счет — минимальная победа Испании 1:0 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч Чехия — Испания
Испания в первом матче огорчила фанатов, не удержав победу над Португалией (1:1). Хотя преимущество было на стороне команды Луиса Энрике: «Красная фурия» нанесла больше ударов (11:7) и имела больше голевых моментов. В параллельной встрече Чехия умудрилась обыграть Швейцарию, при том что соперник был явно лучше.
В ближайшей игре все должно встать на свои места — Испания с ее мощным составом и высокого уровня игрой добьется победы.
Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0