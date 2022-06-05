5 июня 2022 года во втором туре Лиги наций Чехия сыграет с Испанией. Матч группы 2 состоится на стадионе «Эден» в Праге и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямой эфир можно найти на онлайн-платформе «Okko Спорт». Арбитр — Франсуа Летексье из Франции.

Испания — абсолютный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 1.65, это порядка 60% вероятности исхода. Успех Чехии идет с самой высокой котировкой — 5.50 (15%), ничья — за 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на ничью при «мирном» исходе принесет выплату 4000 рублей и чистую прибыль в 3000 рублей.

На то, что Чехия не проиграет, котировка 2.32.

Сборные встречались пять раз и лишь однажды пробили «верх». На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

Индивидуальный тотал Испании больше 1.5 гола оценен в 1.80, ИТМ2 (1.5) — 2.00. У Чехии тот же рынок доступен за 4.00 и 1.24 соответственно.

«Обе забьют» можно взять за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.

В последнем матче Чехии победу над Швейцарией принес автогол. На гол в свои ворота в предстоящей встрече коэффициент 8.00.

Самый вероятный точный счет — минимальная победа Испании 1:0 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч Чехия — Испания

Испания в первом матче огорчила фанатов, не удержав победу над Португалией (1:1). Хотя преимущество было на стороне команды Луиса Энрике: «Красная фурия» нанесла больше ударов (11:7) и имела больше голевых моментов. В параллельной встрече Чехия умудрилась обыграть Швейцарию, при том что соперник был явно лучше.

В ближайшей игре все должно встать на свои места — Испания с ее мощным составом и высокого уровня игрой добьется победы.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.65.