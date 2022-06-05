Португалия — Швейцария: где смотреть матч Лиги наций 5 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду 5 июня 2022 года проведет второй матч группового этапа Лиги наций, соперником станет Швейцария. Встреча состоится на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит игру израильский арбитр Орел Гринфельд.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев поля. Ставки на победу Португалии принимаются с коэффициентом 1.72, это около 58% вероятности. Ничью можно взять за 3.80 (26%), успех Швейцарии — за 5.60 (16%).
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Швейцария дважды обыграла Португалию в XXI веке и два матча проиграла. Верите, что команда Мурата Якина наберет хотя бы одно очко? Х2 идет за 2.20.
В трех из пяти последних матчей с участием команд забивалось больше 2.5 гола. На ТБ 2.5 в предстоящей игре коэффициент 2.06, на ТМ 2.5 — 1.82.
Можно взять победу Швейцарии с подстраховкой: Ф2(+1) доступна за 1.65, Ф2(+1.5) — за 1.38.
Израильский арбитр в последних 10 матчах показал одну красную и 43 желтые карточки (в среднем — 4.3 за игру). На удаление в матче Португалия — Швейцария коэффициент 5.00, на пенальти — 2.80.
Три наиболее вероятных результата, по мнению аналитиков:
1:0 — за 6.10;
1:1 — за 6.70;
2:0 — за 7.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0