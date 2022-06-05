Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду 5 июня 2022 года проведет второй матч группового этапа Лиги наций, соперником станет Швейцария. Встреча состоится на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит игру израильский арбитр Орел Гринфельд.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев поля. Ставки на победу Португалии принимаются с коэффициентом 1.72, это около 58% вероятности. Ничью можно взять за 3.80 (26%), успех Швейцарии — за 5.60 (16%).

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Швейцария дважды обыграла Португалию в XXI веке и два матча проиграла. Верите, что команда Мурата Якина наберет хотя бы одно очко? Х2 идет за 2.20.

В трех из пяти последних матчей с участием команд забивалось больше 2.5 гола. На ТБ 2.5 в предстоящей игре коэффициент 2.06, на ТМ 2.5 — 1.82.

Можно взять победу Швейцарии с подстраховкой: Ф2(+1) доступна за 1.65, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Израильский арбитр в последних 10 матчах показал одну красную и 43 желтые карточки (в среднем — 4.3 за игру). На удаление в матче Португалия — Швейцария коэффициент 5.00, на пенальти — 2.80.

Три наиболее вероятных результата, по мнению аналитиков:

1:0 — за 6.10;

1:1 — за 6.70;

2:0 — за 7.40.