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Сегодня, 15:15

Португалия — Швейцария: где смотреть матч Лиги наций 5 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Португалия — Швейцария 5 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press

Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду 5 июня 2022 года проведет второй матч группового этапа Лиги наций, соперником станет Швейцария. Встреча состоится на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит игру израильский арбитр Орел Гринфельд.

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Швейцария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев поля. Ставки на победу Португалии принимаются с коэффициентом 1.72, это около 58% вероятности. Ничью можно взять за 3.80 (26%), успех Швейцарии — за 5.60 (16%).

Хотите заработать 3800 рублей? Для этого нужно поставить 1000 рублей на ничью и дождаться нужного результата.

Швейцария дважды обыграла Португалию в XXI веке и два матча проиграла. Верите, что команда Мурата Якина наберет хотя бы одно очко? Х2 идет за 2.20.

В трех из пяти последних матчей с участием команд забивалось больше 2.5 гола. На ТБ 2.5 в предстоящей игре коэффициент 2.06, на ТМ 2.5 — 1.82.

Можно взять победу Швейцарии с подстраховкой: Ф2(+1) доступна за 1.65, Ф2(+1.5) — за 1.38.

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Израильский арбитр в последних 10 матчах показал одну красную и 43 желтые карточки (в среднем — 4.3 за игру). На удаление в матче Португалия — Швейцария коэффициент 5.00, на пенальти — 2.80.

Три наиболее вероятных результата, по мнению аналитиков:
1:0 — за 6.10;

1:1 — за 6.70;

2:0 — за 7.40.

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Чехия — Испания: прогноз на матч Лиги наций 5 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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