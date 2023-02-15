«Брюгге» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
15 февраля «Брюгге» и «Бенфика» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на домашнем стадионе бельгийцев «Ян Брейдель». Арбитр Давиде Масса из Италии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22.45 мск.
По мнению букмекеров, гости — серьезные фавориты: победа «Бенфики» предложена с котировкой 1.85, что составляет примерно 53% вероятности. Успех хозяев можно взять с коэффициентом 4.50 (22%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 3.80 (25%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш фаворита при благоприятном результате принесет 1850 рублей.
На то, что хозяева не проиграют, котировка — 2.02. К слову, «Брюгге» не уступает уже шесть матчей подряд.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94. На групповом этапе бельгийский клуб играл очень оборонительно — в шести матчах с его участием было забито всего 11 голов (1.83 за 90 минут).
Обмен результативными ударами доступен за 1.84, вариант «обе забьют — нет» — за 1.96.
На то, что одна из команд забьет дважды подряд, котировка — 1.75.
Можете сделать ставку на количество замен в матче: тотал больше 9.5 идет за 2.55, ТМ 9.5 — за 1.45.
Есть несколько необычных вариантов:
-
гол вратаря — за 100;
-
игрок покинет поле на носилках — за 9.00;
-
гол из-за пределов штрафной — за 2.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2