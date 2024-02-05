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5 февраля, 08:15

«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 5 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити» 5 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

5 февраля в 23-м туре чемпионата Англии «Брентфорд» примет «Манчестер Сити». Команды выйдут на поле стадиона «Брентфорд Комьюнити» в 23.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Джарред Джиллетт. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
05 февр, 23:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Манчестер Сити

Эксперты уверены в победе «горожан». Успех парней Хосепа Гвардиолы получил коэффициент 1.40, что составляет 71% вероятности. Ничья предложена за 5.13 (19%), триумф гостей — за 7.31 (13%).

«Горожане» выиграли в восьми матчах подряд. Если верите, что хозяева прервут эту серию и как минимум не уступят, возьмите 1Х с котировкой 3.05.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.56, ТМ 2.5 — в 2.37. Опция «обе забьют» идет за 1.82, обратный рынок — за 1.96.

Самый вероятный результат — 2:0 в пользу гостей. Этот исход дали за 7.24.

Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). В прошлом сезоне «Брентфорд» не покорился «Сити» ни разу. Покусают ли «пчелы» манкунианцев?

Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити»

В матчах «Брентфорда» забивается много мячей — три или больше залетели в восьми из девяти туров. «Верх» выполнялся в пяти поединках подряд, при этом во всех случаях команды обменялись голами. Ничьи вообще редкость — 14 туров в АПЛ без них.

«Горожане» легко поддержат градус веселья. Вариант «обе забьют» зашел в девяти из 11 игр небесно-голубых в АПЛ. А еще парни Пепа Гвардиолы могут похвастаться серией из восьми побед во всех турнирах и 11 встречами без поражений. В семи из них «Ман Сити» отличился трижды или больше. Так что разборка на «Брентфорд Комьюнити» обещает несколько точных выстрелов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.56.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
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3.03 16:30
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 - : -
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