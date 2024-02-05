«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 5 февраля 2024 года
5 февраля в 23-м туре чемпионата Англии «Брентфорд» примет «Манчестер Сити». Команды выйдут на поле стадиона «Брентфорд Комьюнити» в 23.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Джарред Джиллетт. В России легально не показывают АПЛ.
Эксперты уверены в победе «горожан». Успех парней Хосепа Гвардиолы получил коэффициент 1.40, что составляет 71% вероятности. Ничья предложена за 5.13 (19%), триумф гостей — за 7.31 (13%).
«Горожане» выиграли в восьми матчах подряд. Если верите, что хозяева прервут эту серию и как минимум не уступят, возьмите 1Х с котировкой 3.05.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.56, ТМ 2.5 — в 2.37. Опция «обе забьют» идет за 1.82, обратный рынок — за 1.96.
Самый вероятный результат — 2:0 в пользу гостей. Этот исход дали за 7.24.
Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити»
В матчах «Брентфорда» забивается много мячей — три или больше залетели в восьми из девяти туров. «Верх» выполнялся в пяти поединках подряд, при этом во всех случаях команды обменялись голами. Ничьи вообще редкость — 14 туров в АПЛ без них.
«Горожане» легко поддержат градус веселья. Вариант «обе забьют» зашел в девяти из 11 игр небесно-голубых в АПЛ. А еще парни Пепа Гвардиолы могут похвастаться серией из восьми побед во всех турнирах и 11 встречами без поражений. В семи из них «Ман Сити» отличился трижды или больше. Так что разборка на «Брентфорд Комьюнити» обещает несколько точных выстрелов.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.56.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5