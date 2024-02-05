5 февраля в 23-м туре чемпионата Англии «Брентфорд» примет «Манчестер Сити». Команды выйдут на поле стадиона «Брентфорд Комьюнити» в 23.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Джарред Джиллетт. В России легально не показывают АПЛ.

Эксперты уверены в победе «горожан». Успех парней Хосепа Гвардиолы получил коэффициент 1.40, что составляет 71% вероятности. Ничья предложена за 5.13 (19%), триумф гостей — за 7.31 (13%).

«Горожане» выиграли в восьми матчах подряд. Если верите, что хозяева прервут эту серию и как минимум не уступят, возьмите 1Х с котировкой 3.05.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.56, ТМ 2.5 — в 2.37. Опция «обе забьют» идет за 1.82, обратный рынок — за 1.96.

Самый вероятный результат — 2:0 в пользу гостей. Этот исход дали за 7.24.

Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити»

В матчах «Брентфорда» забивается много мячей — три или больше залетели в восьми из девяти туров. «Верх» выполнялся в пяти поединках подряд, при этом во всех случаях команды обменялись голами. Ничьи вообще редкость — 14 туров в АПЛ без них.

«Горожане» легко поддержат градус веселья. Вариант «обе забьют» зашел в девяти из 11 игр небесно-голубых в АПЛ. А еще парни Пепа Гвардиолы могут похвастаться серией из восьми побед во всех турнирах и 11 встречами без поражений. В семи из них «Ман Сити» отличился трижды или больше. Так что разборка на «Брентфорд Комьюнити» обещает несколько точных выстрелов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.56.