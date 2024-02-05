Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

5 февраля, 10:15

«Рома» — «Кальяри»: прогноз на матч серии А 5 февраля 2024 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Кальяри» 5 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниэле Де Росси («Рома»).
Фото Global Look Press

5 февраля в 23-м туре чемпионата Италии «Рома» примет «Кальяри». Команды сойдутся в Риме на Олимпийском стадионе в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует с 22.40 мск. Поединок обслужит арбитр Маттео Марченаро.

Италия. Серия А. 23-й тур
05 февр, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
4:0
Кальяри

Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех коллектива Даниэле Де Росси предложен коэффициент 1.46, что соответствует 66% вероятности результата. На раздел очков можно поставить за 4.54 (21%), триумф гостей идет за 7.11 (13%).

Сардинцы уступили римлянам в четырех из пяти предыдущих встреч чемпионата Италии. На неожиданную победу или ничью островитян доступна котировка 2.81.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 1.96.

Обмен точными выстрелами оценен в 2.02, обратный рынок — в 1.77.

Самый вероятный счет, по прикидкам экспертов — 2:0 в пользу «Ромы» за 6.57.

Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). В прошлом сезоне «Брентфорд» не покорился «Сити» ни разу. Покусают ли «пчелы» манкунианцев?

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Кальяри»

«Волки» все еще на волне эмоционального шока от увольнения Жозе Моуринью и назначения клубной легенды Даниэле Де Росси. При нем римляне выиграли два поединка кряду со счетом 2:1 — у «Вероны» и «Салернитаны». Серия без поражений дома растянулась до девяти встреч, семь из которых — победные.

«Кальяри» идет в подвале таблицы — на 18-м месте, но при этом у островитян поровну очков с «Вероной», которая расположилась выше зоны вылета на одну строчку. Сардинцы замыкают четверку худших команд по пропущенным мячам в серии А (44). К тому же они не сохранили ворота сухими в 10 выездах подряд, причем в восьми из них — минимум дважды. Против нестабильной «Ромы» гости могут огрызнуться, но класс соперников несопоставим.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.91.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кальяри
ФК Рома
Серия А
0
Читайте также
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
Олимпиада-2026 с НХЛ: увидим ли мы сборную России в Милане?
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Игроков «Динамо» забросали мусором в Нижнем Новгороде
3 или 5? Сколько будет легионеров в КХЛ?
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
ЦСКА вышел плей-офф, Тамбиев остается в «Адмирале»
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
«Сибирь» все дальше от плей-офф
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» вышел в плей-офф, Разин недоволен оператором
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 5 февраля 2024 года

«Рома» — «Кальяри»: где смотреть матч серии А 5 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости