Прогноз на матч серии А «Рома» — «Кальяри» 5 февраля 2024 года

5 февраля в 23-м туре чемпионата Италии «Рома» примет «Кальяри». Команды сойдутся в Риме на Олимпийском стадионе в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует с 22.40 мск. Поединок обслужит арбитр Маттео Марченаро.

Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех коллектива Даниэле Де Росси предложен коэффициент 1.46, что соответствует 66% вероятности результата. На раздел очков можно поставить за 4.54 (21%), триумф гостей идет за 7.11 (13%).

Сардинцы уступили римлянам в четырех из пяти предыдущих встреч чемпионата Италии. На неожиданную победу или ничью островитян доступна котировка 2.81.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 1.96.

Обмен точными выстрелами оценен в 2.02, обратный рынок — в 1.77.

Самый вероятный счет, по прикидкам экспертов — 2:0 в пользу «Ромы» за 6.57.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Кальяри»

«Волки» все еще на волне эмоционального шока от увольнения Жозе Моуринью и назначения клубной легенды Даниэле Де Росси. При нем римляне выиграли два поединка кряду со счетом 2:1 — у «Вероны» и «Салернитаны». Серия без поражений дома растянулась до девяти встреч, семь из которых — победные.

«Кальяри» идет в подвале таблицы — на 18-м месте, но при этом у островитян поровну очков с «Вероной», которая расположилась выше зоны вылета на одну строчку. Сардинцы замыкают четверку худших команд по пропущенным мячам в серии А (44). К тому же они не сохранили ворота сухими в 10 выездах подряд, причем в восьми из них — минимум дважды. Против нестабильной «Ромы» гости могут огрызнуться, но класс соперников несопоставим.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.91.