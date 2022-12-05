Япония — Хорватия: где смотреть матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
5 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сойдутся сборные Японии и Хорватии. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб», стартовый свисток американца Исмаила Эльфата прозвучит в 18.00 по московскому времени. Встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.45 мск. Также игры чемпионата мира показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шашечных» серьезными фаворитами встречи: поставить на победу команды Златко Далича в основное время можно с коэффициентом 2.12, что составляет примерно 46% вероятности. Успех «Синих самураев» предложен с котировкой 4.00 (24%), ничья идет за чуть меньшие 3.30 (30%).
Ждете победу Хорватии? Ставка в 1000 рублей на успех европейцев при благополучном исходе принесет 2120 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на перевес хорватов:
• победа «Шашечных» 1:0 идет за 5.90;
• ничья 1:1 — за 6.30;
• успех Хорватии 2:0 — за 8.20.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.68. Команды встречались на двух чемпионатах мира: в 2006-м и 1998-м — и действительно выдали не самые яркие матчи — 0:0 и 1:0 (победа Хорватии).
Сборные в Катаре забили по четыре мяча. «Шашечные» все голы оформили в ворота Канады, а в остальных встречах скатали нулевые ничьи. Индивидуальный тотал хорватов больше 1.5 мяча доступен за 2.24, ИТМ2 (1.5) — за 1.65.
«Синие самураи» вонзили по два мяча Германии и Испании. Индивидуальный тотал японцев больше 1.5 гола идет за 3.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.29.
Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен котировкой 2.07, «обе забьют — нет» можно взять за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2