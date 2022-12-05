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Япония — Хорватия: где смотреть матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Япония — Хорватия 5 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Лука Модрич в матче против Бельгии.
Фото Global Look Press

5 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сойдутся сборные Японии и Хорватии. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб», стартовый свисток американца Исмаила Эльфата прозвучит в 18.00 по московскому времени. Встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.45 мск. Также игры чемпионата мира показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Япония
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шашечных» серьезными фаворитами встречи: поставить на победу команды Златко Далича в основное время можно с коэффициентом 2.12, что составляет примерно 46% вероятности. Успех «Синих самураев» предложен с котировкой 4.00 (24%), ничья идет за чуть меньшие 3.30 (30%).

Ждете победу Хорватии? Ставка в 1000 рублей на успех европейцев при благополучном исходе принесет 2120 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на перевес хорватов:

• победа «Шашечных» 1:0 идет за 5.90;

• ничья 1:1 — за 6.30;

• успех Хорватии 2:0 — за 8.20.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.68. Команды встречались на двух чемпионатах мира: в 2006-м и 1998-м — и действительно выдали не самые яркие матчи — 0:0 и 1:0 (победа Хорватии).

Сборные в Катаре забили по четыре мяча. «Шашечные» все голы оформили в ворота Канады, а в остальных встречах скатали нулевые ничьи. Индивидуальный тотал хорватов больше 1.5 мяча доступен за 2.24, ИТМ2 (1.5) — за 1.65.

Лука Модрич. Япония — Хорватия: цена ошибки смутит даже Модрича

«Синие самураи» вонзили по два мяча Германии и Испании. Индивидуальный тотал японцев больше 1.5 гола идет за 3.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.29.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен котировкой 2.07, «обе забьют — нет» можно взять за 1.76.

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Бразилия — Южная Корея: прогноз на матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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