В сборной Бразилии эпидемия травм перед матчем с Кореей. И потеря Неймара не самая критичная

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Бразилия — Южная Корея 5 декабря 2022 года

«Пентакампеоны» остались без пяти игроков.

Главный фаворит чемпионата мира на ровном месте столкнулся с большой проблемой — из 23 полевых игроков в заявке на турнир пятеро вылетели из-за повреждений. При этом потеря Неймара не самая страшная — его есть кем заменить. А вот найдет ли Тите равноценную ротацию для трех защитников — большой вопрос.

Станет ли кадровая ситуация проблемой для Бразилии? Делайте ставки на этот матч и другие события в БЕТСИТИ — участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!

Когда состоится и где смотреть матч Бразилия — Южная Корея

Встреча 1/8 финала чемпионата мира пройдет 5 декабря в Дохе на «Стадионе 974» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск.

Бразилия — Южная Корея: прогноз и ставка на матч ЧМ 5 декабря 2022 года

Перед началом чемпионата мира сочувствие вызывала ситуация в сборной Франции: триумфаторы последнего мундиаля понесли существенные потери. Дидье Дешам недосчитался крутого плеймейкера (Погба), блестящего разрушителя (Канте) и первоклассного форварда (Бензема). Уже в Катаре из-за повреждений вылетели Нкунку и Люка Эрнандес.

Преодоление проблем всегда рождает симпатию. То же самое происходит уже по ходу турнира со сборной Бразилии. «Пентакампеоны» привезли на турнир космическую по именам и мощи команду, которая с каждый новым матчем одного за другим теряет бойцов. В игре с Сербией выбыл Неймар. Изначально сообщалось, что главная бразильская звезда вернется к плей-офф, но его отец не обнадежил болельщиков: если форвард «ПСЖ» выйдет на поле, то только в финале.

Вместе с Неймаром по итогам встречи с сербами из строя вылетел защитник «Ювентуса» Данило. У него выявили растяжение связок голеностопа, а возвращение планировали тоже к 1/8 — не складывается. Два выбывших футболиста для такой звездной сборной не самая большая проблема, но уже после игры с Камеруном ситуация усугубилась.

Сначала пресс-служба «Пентакампеонов» сообщила о травме у Габи Жезуса — один из лидеров «Арсенала» в Катаре больше не сыграет. Как и защитник «МЮ» Алекс Теллес — у него тоже повреждено колено. Но самая большая неприятность — потеря Алекса Сандро. Фланговый игрок обороны «Юве» шикарно выглядел с сербами (зацементировал левый край и попал в штангу), четко отработал против Швейцарии. Но именно в том матче усугубил травму и с Камеруном не сыграл.

Итого перед встречей 1/8 против Южной Кореи у Бразилии пять потерь, трое из них — защитники, двое — основные. Заменить их есть кем, ведь доступны Дани Алвес, Бремер и Эдер Милитао, но все же это игроки слабее и менее сыграны между собой. А значит, у Сон Хын Мина и других азиатских футболистов будет больше шансов огорчить Алиссона.

Сборная Бразилии. Фото Global Look Press

Повлияет ли это глобально на исход матча? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Бразилия все равно уверенно победит. На ее выход в четвертьфинал в основное время можно поставить за 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.50 (18%), триумф Кореи — за 11.0 (7%).

Южная Корея вышла в плей-офф на самом флажке, победив немотивированную Португалию: европейцы даже выставили второй состав. В этом и в других матчах «Азиатские тигры» не были лучше соперников, а их игра в обороне оставляла желать лучшего: трижды пропустили от Ганы, допустили много опасных моментов у своих ворот с Португалией и Уругваем.

Несмотря на то что Бразилия слегка истощена травмами, особых проблем в нападении у нее нет, а значит, они смогут сыграть по классической системе: вы забьете нам сколько сможете, а мы вам — сколько захотим.

Прогноз от «СЭ»: П1 и ТБ 2.5 за 2.12.

Делайте ставки в БЕТСИТИ и участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!