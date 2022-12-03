В сборной Бразилии эпидемия травм перед матчем с Кореей. И потеря Неймара не самая критичная
Главный фаворит чемпионата мира на ровном месте столкнулся с большой проблемой — из 23 полевых игроков в заявке на турнир пятеро вылетели из-за повреждений. При этом потеря Неймара не самая страшная — его есть кем заменить. А вот найдет ли Тите равноценную ротацию для трех защитников — большой вопрос.
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Когда состоится и где смотреть матч Бразилия — Южная Корея
Встреча 1/8 финала чемпионата мира пройдет 5 декабря в Дохе на «Стадионе 974» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск.
Бразилия — Южная Корея: прогноз и ставка на матч ЧМ 5 декабря 2022 года
Перед началом чемпионата мира сочувствие вызывала ситуация в сборной Франции: триумфаторы последнего мундиаля понесли существенные потери. Дидье Дешам недосчитался крутого плеймейкера (Погба), блестящего разрушителя (Канте) и первоклассного форварда (Бензема). Уже в Катаре из-за повреждений вылетели Нкунку и Люка Эрнандес.
Преодоление проблем всегда рождает симпатию. То же самое происходит уже по ходу турнира со сборной Бразилии. «Пентакампеоны» привезли на турнир космическую по именам и мощи команду, которая с каждый новым матчем одного за другим теряет бойцов. В игре с Сербией выбыл Неймар. Изначально сообщалось, что главная бразильская звезда вернется к плей-офф, но его отец не обнадежил болельщиков: если форвард «ПСЖ» выйдет на поле, то только в финале.
Вместе с Неймаром по итогам встречи с сербами из строя вылетел защитник «Ювентуса» Данило. У него выявили растяжение связок голеностопа, а возвращение планировали тоже к 1/8 — не складывается. Два выбывших футболиста для такой звездной сборной не самая большая проблема, но уже после игры с Камеруном ситуация усугубилась.
Сначала пресс-служба «Пентакампеонов» сообщила о травме у Габи Жезуса — один из лидеров «Арсенала» в Катаре больше не сыграет. Как и защитник «МЮ» Алекс Теллес — у него тоже повреждено колено. Но самая большая неприятность — потеря Алекса Сандро. Фланговый игрок обороны «Юве» шикарно выглядел с сербами (зацементировал левый край и попал в штангу), четко отработал против Швейцарии. Но именно в том матче усугубил травму и с Камеруном не сыграл.
Итого перед встречей 1/8 против Южной Кореи у Бразилии пять потерь, трое из них — защитники, двое — основные. Заменить их есть кем, ведь доступны Дани Алвес, Бремер и Эдер Милитао, но все же это игроки слабее и менее сыграны между собой. А значит, у Сон Хын Мина и других азиатских футболистов будет больше шансов огорчить Алиссона.
Повлияет ли это глобально на исход матча? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Бразилия все равно уверенно победит. На ее выход в четвертьфинал в основное время можно поставить за 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.50 (18%), триумф Кореи — за 11.0 (7%).
Южная Корея вышла в плей-офф на самом флажке, победив немотивированную Португалию: европейцы даже выставили второй состав. В этом и в других матчах «Азиатские тигры» не были лучше соперников, а их игра в обороне оставляла желать лучшего: трижды пропустили от Ганы, допустили много опасных моментов у своих ворот с Португалией и Уругваем.
Несмотря на то что Бразилия слегка истощена травмами, особых проблем в нападении у нее нет, а значит, они смогут сыграть по классической системе: вы забьете нам сколько сможете, а мы вам — сколько захотим.
Прогноз от «СЭ»: П1 и ТБ 2.5 за 2.12.
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