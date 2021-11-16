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Финляндия — Франция: прогноз и ставки на отборочный матч ЧМ 16 ноября 2021 года

13:15
Футболисты сборной Франции. Фото AFP
Футболисты сборной Франции. Фото AFP
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15 ноября на Олимпийском стадионе в Хельсинки состоится матч европейского отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Между собой сыграют сборные Финляндии и Франции. Игра начнется в 22.45, а трансляцию покажет «Матч! Футбол 2».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Франция. Поставить на нее можно с коэффициентом 1.70 — это примерно 58% вероятности. Ничья идет за 3.80 (24%), а успех Финляндии оценивается в 5.40 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу Финляндии потенциальная выплата составит 5400 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.74, а Ф2(-1) — за 2.02.

Ставку «Финляндия не проиграет» можно взять за 2.23.

Шансы Франции забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.70.

Уверены, что финны сумеют отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.10.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.40.

Финляндия — Франция

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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