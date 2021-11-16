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Босния — Украина: коэффициенты и ставки на матч отбора ЧМ-2022 16 ноября

15:15
Футболисты сборной Украины. Фото Украинская ассоциация футбола, Instagram
Футболисты сборной Украины. Фото Украинская ассоциация футбола, Instagram
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16 ноября на стадионе «Билино Поле» в Зельнице пройдет матч европейского отбора на чемпионат мира 2022 года. Встретятся сборные Боснии и Украины. Начало игры в 22.00, трансляцию покажет «Матч! Футбол 1».

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Украина занимает третью позицию в группе D и все еще сохраняет шансы на попадание в стыковые матчи. От Финляндии, которая идет второй, команду отделяют два очка.

Босния идет на четвертом месте, потеряв все шансы на попадание в стыки.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Украины фаворитом предстоящего матча. Поставить на ее победу с коэффициентом 1.84 — это примерно 53% вероятности. Ничья есть за 3.70 (26%). Победа сборной Боснии и Герцеговины идет в линии за 4.50 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.57, а Ф2(+1.5) — за 2.40.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.04. ТМ можно взять за 1.83.

Голы Украины в двух таймах можно забрать за 2.90. Аналогичный исход на хозяев есть за 6.20.

Босния — Украина

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Матвей Леонов все материалы автора
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