16 ноября 2021 года в 6-м туре отборочного этапа к молодежному Евро-2023 сборная России примет Испанию. Встреча пройдет в Химках на стадионе «Арена Химки», начало — в 20.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.55.

Команда Луиса де ла Фуэнте — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной Испании можно за 1.58 — это около 60% вероятности. Успех России оценивается коэффициентом 5.20 (18%), а ничья идет за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу сборной России потенциальная выплата составит 5200 рублей, а прибыль — 4200 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.88, а Ф2(-1) — за 1.92.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.23, а ТМ 3.5 — за 1.65.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.54. Обратный исход доступен с котировкой 2.38.

Уверены, что Россия сумеет забить больше гола? Поставить на ИТБ1 (1.5) можно за 2.70.

В первом круге Испания переиграла Россию со счетом 4:1. Шансы команды Луиса де ла Фуэнте вновь забить более трех голов оцениваются коэффициентом 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:2 — коэффициент 7.90

· 1:1 — 8.40

· 0:2 — 9.00