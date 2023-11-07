«Милан» — «ПСЖ»: Уткин предрек хозяевам большие проблемы в предстоящем матче ЛЧ
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» начнется в 23.00 по московскому времени 7 ноября.
В какой форме «Милан»
«Россонери» оказались не готовы к игре на два фронта. Со стартом Лиги чемпионов результаты резко просели: в шести последних матчах во всех турнирах добыта всего одна победа (1:0 над «Дженоа»). С вершины турнирной таблицы Серии А подопечные Стефано Пиоли скатились на третье место с отставанием в четыре очка от «Ювентуса» и шесть — от «Интера». Впервые за 11 лет команда дважды всухую проиграла на своем поле в чемпионате — 0:1 «Ювентусу» и 0:1 «Удинезе». Последняя неудача случилась 4 ноября. Примечательно, что «россонери» уступили именно фриулийцам, у которых до этого не было ни одной победы в сезоне.
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Болельщики уже требуют увольнения Пиоли, но боссы клуба пока поддерживают итальянского специалиста. Хотя в трех стартовых играх нового розыгрыша Лиги чемпионов «Милан» не забил ни одного гола: сыграл 0:0 с «Ньюкаслом» и «Боруссией», а также потерпел разгромное поражение в Париже от «ПСЖ» (0:3). После старта главного еврокубкового турнира лазарет красно-черных регулярно пополнялся новыми игроками. Однако перед домашней встречей с «ПСЖ» стало известно, что Тео Эрнандес, Раде Крунич, Самуэль Чуквуэзе и Кристиан Пулишич вернулись в общую группу. Из игроков стартового состава команде не помогут только Пьер Калюлю и Исмаэль Беннасер.
В какой форме «ПСЖ»
Парижане, у которых на старте сезона были определенные проблемы, напротив, возвращают привычную форму. На «Сан-Сиро» команда едет с серией из пяти побед во всех турнирах: 3:1 над «Ренном», 3:0 над «Страсбуром», 3:2 над «Брестом» и 3:0 над «Монпелье» в чемпионате, а также 3:0 над «Миланом» в Лиге чемпионов. 15 мячей, по три в каждом матче — отличный результат. Килиан Мбаппе снова ведет партнеров вперед, уже забив 12 голов во всех турнирах. Шикарно выглядит 17-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери, отметившийся результативными действиями (два гола и три ассиста) в каждом из четырех последних матчей, в которых выходил на поле.
О поражении парижан от «Ньюкасла» (1:4) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов уже никто не вспоминает. Шесть очков в трех матчах — вполне рабочий вариант. Луиса Энрике должно волновать лишь отсутствие сразу двух основных защитников — Данило Перейры и Преснеля Кимпембе. Даже победа во вторник не гарантирует «ПСЖ» выход в плей-офф, но успех в Милане заметно повысит шансы команды на одно из двух первых мест в «группе смерти».
«Милан» — «ПСЖ»: статистика личных встреч
Победа в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов стала для парижан первой в их истории противостояний с «россонери». До этого «Милан» имел 4-матчевую беспроигрышную серию против «ПСЖ» (две победы и две ничьи).
Прогноз Василия Уткина на матч «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября
«Милан» в 2023 календарном году победил лишь в 42% сыгранных матчей — 19 из 45. В начале лета «россонери» со скрипом проползли в четверку лучших команд Италии, но достойно представлять страну в Лиге чемпионов осенью пока не получается. Главная проблема — слабая игра в нападении. Две недели назад «ПСЖ» показал итальянцам настоящий мастер-класс, забив три безответных мяча. Хотя парижане могли отличиться и больше. Мбаппе, Заир-Эмери, Коло Муани, Дембеле и Хакими находятся в хорошей форме и им не должно составить труда вновь наказать «россонери» за ошибки в обороне. Два гола подряд — задача, с которой подопечные Энрике легко справятся", — считает Уткин.
По мнению Уткина, «ПСЖ» в предстоящей встрече забьет два гола подряд. На это условие в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить за коэффициент 2.35.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
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6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
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Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|5
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3