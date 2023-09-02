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«Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 3 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» 3 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press

3 сентября в третьем туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к менхенгладбахской «Боруссии». Встреча на стадионе «Боруссия-Парк» начнется в 19.30 по московскому времени по свистку арбитра Дениза Айтекина. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
02 сент, 19:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Бавария

Гости — фавориты поединка, считают аналитики букмекерской конторы Olimpbet. На успех «Баварии» предложен коэффициент 1.32, что соответствует 74% вероятности. Ничья оценена в 6.56 (14%), триумф «Боруссии» — в 8.00 (12%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу «Боруссии» принесет выигрыш в 8000 рублей в случае благоприятного исхода.

Только в одном из пяти прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен результативными ударами доступна котировка 1.47, обратный рынок идет за 2.70.

Вы можете угадать, кто отличится первым. На успех хозяев представлен коэффициент 3.20, на гостей — 1.35.

В прошлый раз «Боруссия» победила мюнхенцев (3:2). На то, что менхенгладбахцы не уступят снова, можно сыграть за 3.58.

Оппоненты пробили «верх» по голам в восьми из 10 последних очных встреч. Причем в пяти из них отличились пять раз и больше. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.64, ТМ 3.5 — в 2.36.

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Лучшие шансы на взятие ворот у Харри Кейна. На точный выстрел англичанина предложено поставить за 1.43.

Самый вероятный итог противостояния — 2:1 или 3:1 в пользу «Баварии». Сыграть на оба счета можно за 9.00.

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Футбол
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ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
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12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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