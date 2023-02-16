«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
16 февраля в Каталонии пройдет главный матч раунда плей-офф Лиги Европы — «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встречу примет стадион «Камп Ноу», стартовый свисток итальянского арбитра Маурицио Мариани прозвучит в 20.45 по московскому времени. Посмотреть битву топ-команд Англии и Испании в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru с 20.30 мск.
Букмекеры считают, что у «Барселоны» значительно больше шансов выиграть первый матч двухраундового противостояния. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.76, вероятность подобного исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «МЮ» — за 4.70 (19%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 4700 рублей, а чистая прибыль составит 3700 рублей.
Аналитики не слишком верят в «МЮ» и считают, что команда тен Хага вряд ли избежит поражения на выезде. Вариант Х2 идет за 2.14.
Манкунианцы забивают по два и более мяча в последних семи встречах, а каталонцы отличились в 16 матчах подряд. Если считаете, что на двоих соперники оформят минимум три мяча, возьмите такое условие за 1.71. ТМ 2.5 оценен в 2.22.
Обмен голами предложен за 1.71, противоположный исход — за 2.14.
Лидеры атаки команд — Роберт Левандовски и Маркус Рэшфорд. Поляк забил 23 мяча в 27 матчах во всех турнирах, англичанин — 21 в 34 встречах. На гол форварда «Барсы» котировка — 1.80, на результативный удар вингера «МЮ» — 3.20.
Отличный коэффициент на победу гостей хотя бы в одном тайме — 2.55.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.40.
Успех «Барселоны» по итогам двух матчей и ее выход в 1/8 финала можно оформить за 1.71, триумф «МЮ» — за 2.22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2