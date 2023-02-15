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«Реал» — «Эльче»: прогноз на матч ла лиги 15 февраля 2023 года

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Эльче» 15 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Винисиус Жуниор («Реал»).
Фото Global Look Press

Мадридский «Реал» в матче 21-го тура чемпионата Испании встретится с идущим на последнем месте «Эльче». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko спорт».

Испания. Лига 1. 21-й тур
15 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Эльче

Букмекеры считают «бланкос» огромными фаворитами: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.20, вероятность — около 82% вероятности. Котировка на успех гостей — 15.5 (6%). Ничья доступна за 7.20 (12%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 7200 рублей.

«Эльче» однозначно худшая команда ла лиги. Зелено-полосатые за 20 туров набрали лишь девять очков, отстали от 19-й строчки на 10 баллов и потерпели уже 13 поражений. Поставить на то, что гости не уступят в предстоящем матче, можно за 4.90.

Три наиболее вероятных исхода встречи отражают существенное преимущество команды Карло Анчелотти:

• победа «Реала» 2:0 идет за 5.90;

• разгром 4:0 — за 6.30;

• 3:0 — за 6.70.

Предстоящая игра может получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60. В матче первого круга мадридцы разгромили соперника 3:0.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.20, «обе забьют — нет» — в 1.68.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Эльче» — «Реал» 15 февраля 2023 года

Зелено-полосатые добыли первую победу в этом сезоне ла лиги только в прошлом туре чемпионата — разбили «Вильярреал» 3:1. Но в целом команда выступает ужасно: проиграла в 13 из 20 матчей в ла лиге и забила лишь 15 мячей. «Бланкос» же идут вторыми в чемпионате и выиграли в шести из восьми последних матчей во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.57.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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