«Боруссия Дортмунд» — «Боруссия Менхенгладбах»: где смотреть матч бундеслиги 13 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
13 мая в бундеслиге столкнутся две «Боруссии». Игра 32-го тура пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Главный арбитр встречи Даниэль Шлагер даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на викторию «шмелей» можно с коэффициентом 1.26, что составляет примерно 78% вероятности исхода. Успех «жеребят» предложен с котировкой 9.75 (9%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 7.20 (13%).
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Правда, эксперты с трудом верят, что «Гладбах» хотя бы не уступит. Поставить на это можно за 4.13. При этом в первом круге команда Даниэля Фарке уверенно обыграла черно-желтых (4:2).
Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, итоги противостояния отражают солидное преимущество хозяев:
• за 9.00 даны победы дортмундцев 2:1, 3:0 и 3:1;
• за 9.25 — триумф хозяев 2:0.
Вероятно, игра получится яркой: тотал больше 3.5 гола можно оформить за 1.70, ТМ 3.5 — за 2.24. В двух последних встречах в чемпионате соперники заколачивали на двоих по шесть точных выстрелов.
Аналитики верят в остроту от «шмелей»: индивидуальный тотал «Дортмунда» выше 2.5 мяча доступен за 1.56, ИТМ1 (2.5) — за 2.27. В текущем сезоне больше черно-желтых (73) в бундеслиге забила только «Бавария» (83 раза).
«Жеребята» отличаются не так много — за 31 тур выжали лишь 46 голов. ИТБ2 (1.5) идет за 3.33, ИТМ2 (1.5) — за 1.32.
Рынок на обмен результативными попаданиями можно взять за 1.59. «Обе забьют — нет» оценен в 2.38.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6