13 мая в бундеслиге столкнутся две «Боруссии». Игра 32-го тура пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Главный арбитр встречи Даниэль Шлагер даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на викторию «шмелей» можно с коэффициентом 1.26, что составляет примерно 78% вероятности исхода. Успех «жеребят» предложен с котировкой 9.75 (9%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 7.20 (13%).

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Правда, эксперты с трудом верят, что «Гладбах» хотя бы не уступит. Поставить на это можно за 4.13. При этом в первом круге команда Даниэля Фарке уверенно обыграла черно-желтых (4:2).

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, итоги противостояния отражают солидное преимущество хозяев:

• за 9.00 даны победы дортмундцев 2:1, 3:0 и 3:1;

• за 9.25 — триумф хозяев 2:0.

Вероятно, игра получится яркой: тотал больше 3.5 гола можно оформить за 1.70, ТМ 3.5 — за 2.24. В двух последних встречах в чемпионате соперники заколачивали на двоих по шесть точных выстрелов.

Аналитики верят в остроту от «шмелей»: индивидуальный тотал «Дортмунда» выше 2.5 мяча доступен за 1.56, ИТМ1 (2.5) — за 2.27. В текущем сезоне больше черно-желтых (73) в бундеслиге забила только «Бавария» (83 раза).

«Жеребята» отличаются не так много — за 31 тур выжали лишь 46 голов. ИТБ2 (1.5) идет за 3.33, ИТМ2 (1.5) — за 1.32.

Рынок на обмен результативными попаданиями можно взять за 1.59. «Обе забьют — нет» оценен в 2.38.

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