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«Боруссия Дортмунд» — «Боруссия Менхенгладбах»: где смотреть матч бундеслиги 13 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Боруссия Менхенгладбах» 13 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд).
Фото Global Look Press

13 мая в бундеслиге столкнутся две «Боруссии». Игра 32-го тура пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Главный арбитр встречи Даниэль Шлагер даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Боруссия М

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на викторию «шмелей» можно с коэффициентом 1.26, что составляет примерно 78% вероятности исхода. Успех «жеребят» предложен с котировкой 9.75 (9%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 7.20 (13%).

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Правда, эксперты с трудом верят, что «Гладбах» хотя бы не уступит. Поставить на это можно за 4.13. При этом в первом круге команда Даниэля Фарке уверенно обыграла черно-желтых (4:2).

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, итоги противостояния отражают солидное преимущество хозяев:

• за 9.00 даны победы дортмундцев 2:1, 3:0 и 3:1;

• за 9.25 — триумф хозяев 2:0.

Вероятно, игра получится яркой: тотал больше 3.5 гола можно оформить за 1.70, ТМ 3.5 — за 2.24. В двух последних встречах в чемпионате соперники заколачивали на двоих по шесть точных выстрелов.

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Аналитики верят в остроту от «шмелей»: индивидуальный тотал «Дортмунда» выше 2.5 мяча доступен за 1.56, ИТМ1 (2.5) — за 2.27. В текущем сезоне больше черно-желтых (73) в бундеслиге забила только «Бавария» (83 раза).

«Жеребята» отличаются не так много — за 31 тур выжали лишь 46 голов. ИТБ2 (1.5) идет за 3.33, ИТМ2 (1.5) — за 1.32.

Рынок на обмен результативными попаданиями можно взять за 1.59. «Обе забьют — нет» оценен в 2.38.

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ЦСКА — «Торпедо»: где смотреть матч РПЛ 13 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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