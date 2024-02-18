«Бохум» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 18 февраля 2024 года
18 февраля «Бавария» в 22-м туре чемпионата Германии сразится с «Бохумом». Встреча пройдет на «Воновиа Рурштадион» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск» с 19.25 мск. Даниэль Шлагер — главный арбитр матча.
«Бавария» — абсолютный фаворит матча, по мнению букмекеров. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. Успех «Бохума» котируется за 8.00 (9%), ничья — за 5.80 (17%).
Если хозяева наберут очки в предстоящей игре, сыграет пари 1Х за 3.25. Ф1(+1.5) идет за 1.90, Ф2(-1.5) — за 1.92.
Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.47. Это условие сыграло в 15 последних очных матчах команд.
Три из пяти предыдущих встреч с «Бохумом» «Бавария» выиграла со счетом 7:0. Если поставите на такой исход, увеличите сумму ставки в 90 раз.
Но лучше присмотритесь к варианту ИТБ2 (2.5) за 2.10. Мюнхенцы забили столько в шести из восьми последних игр с этим соперником.
Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Бавария»
«Бавария» очень любит играть с «Бохумом»: мюнхенцы выиграли 14 из 17 последних официальных матчей против этого соперника. Большинство встреч завершилось тотальным деклассированием соперника. Учитывая, что команда Тухеля проиграла две предыдущие игры — «Байеру» (0:3) и «Лацио» (0:1) в ЛЧ — коллективу Томаса Леча точно не поздоровится. «Бавария» сделает все возможное, чтобы разорвать соперника и поднять как свой дух, так и дух фанатов.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.92.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5