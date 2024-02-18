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«Бохум» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 18 февраля 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бохум» — «Бавария» 18 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Лерой Сане («Бавария»).
Фото Global Look Press

18 февраля «Бавария» в 22-м туре чемпионата Германии сразится с «Бохумом». Встреча пройдет на «Воновиа Рурштадион» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск» с 19.25 мск. Даниэль Шлагер — главный арбитр матча.

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
18 февр, 19:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Бавария

«Бавария» — абсолютный фаворит матча, по мнению букмекеров. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. Успех «Бохума» котируется за 8.00 (9%), ничья — за 5.80 (17%).

Если хозяева наберут очки в предстоящей игре, сыграет пари 1Х за 3.25. Ф1(+1.5) идет за 1.90, Ф2(-1.5) — за 1.92.

Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.47. Это условие сыграло в 15 последних очных матчах команд.

Три из пяти предыдущих встреч с «Бохумом» «Бавария» выиграла со счетом 7:0. Если поставите на такой исход, увеличите сумму ставки в 90 раз.

Но лучше присмотритесь к варианту ИТБ2 (2.5) за 2.10. Мюнхенцы забили столько в шести из восьми последних игр с этим соперником.

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Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Бавария»

«Бавария» очень любит играть с «Бохумом»: мюнхенцы выиграли 14 из 17 последних официальных матчей против этого соперника. Большинство встреч завершилось тотальным деклассированием соперника. Учитывая, что команда Тухеля проиграла две предыдущие игры — «Байеру» (0:3) и «Лацио» (0:1) в ЛЧ — коллективу Томаса Леча точно не поздоровится. «Бавария» сделает все возможное, чтобы разорвать соперника и поднять как свой дух, так и дух фанатов.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.92.

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«Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 18 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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