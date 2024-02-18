18 февраля «Бавария» в 22-м туре чемпионата Германии сразится с «Бохумом». Встреча пройдет на «Воновиа Рурштадион» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск» с 19.25 мск. Даниэль Шлагер — главный арбитр матча.

«Бавария» — абсолютный фаворит матча, по мнению букмекеров. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. Успех «Бохума» котируется за 8.00 (9%), ничья — за 5.80 (17%).

Если хозяева наберут очки в предстоящей игре, сыграет пари 1Х за 3.25. Ф1(+1.5) идет за 1.90, Ф2(-1.5) — за 1.92.

Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.47. Это условие сыграло в 15 последних очных матчах команд.

Три из пяти предыдущих встреч с «Бохумом» «Бавария» выиграла со счетом 7:0. Если поставите на такой исход, увеличите сумму ставки в 90 раз.

Но лучше присмотритесь к варианту ИТБ2 (2.5) за 2.10. Мюнхенцы забили столько в шести из восьми последних игр с этим соперником.

Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Бавария»

«Бавария» очень любит играть с «Бохумом»: мюнхенцы выиграли 14 из 17 последних официальных матчей против этого соперника. Большинство встреч завершилось тотальным деклассированием соперника. Учитывая, что команда Тухеля проиграла две предыдущие игры — «Байеру» (0:3) и «Лацио» (0:1) в ЛЧ — коллективу Томаса Леча точно не поздоровится. «Бавария» сделает все возможное, чтобы разорвать соперника и поднять как свой дух, так и дух фанатов.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.92.