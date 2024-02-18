18 февраля в 25-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» примет дома «Манчестер Юнайтед». Встреча команд из противоположных частей турнирной таблицы пройдет на «Кенилуорт Роуд» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она легально показана не будет. Главный арбитр — Дэвид Кут.

Аналитики букмекерских компаний считают, что «МЮ» уедет из гостей с тремя очками. На победу манкунианцев можно поставить с коэффициентом 1.91, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), успех «Лутона» — также за 3.90 (24%).

На то, что хозяева не уступят фавориту (1Х), котировка — 1.90. А их победа с форой (+1) — 1.62.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

В этом веке команды встречались дважды, и в обоих случаях «МЮ» выиграл всухую. Поэтому стоит присмотреться к условию «обе забьют — нет» — за 2.55. Либо «только «МЮ» забьет» за 3.55.

На два и более гола в исполнении команды тен Хага коэффициент — 1.68. На ИТБ2 (2.5) — 2.90.

Прогноз и ставка на матч «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»

В этом матче не стоит мудрить со ставкой. «МЮ» сейчас находится на подъеме и выиграл пять из шести последних встреч, в том числе у «Вест Хэма» и «Астон Виллы» в предыдущие две недели. «Лутон» тоже добился нескольких выдающихся результатов (например, сыграл вничью с «Ньюкаслом» 4:4 и победил 4:0 «Брайтон»), но все-таки по игре и возможностям манкунианцы его сильно превосходят. Разыгравшиеся Хойлунн и Гарначо сделают разницу.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.91.