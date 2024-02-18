«Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 18 февраля 2024 года
18 февраля в 25-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» примет дома «Манчестер Юнайтед». Встреча команд из противоположных частей турнирной таблицы пройдет на «Кенилуорт Роуд» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она легально показана не будет. Главный арбитр — Дэвид Кут.
Аналитики букмекерских компаний считают, что «МЮ» уедет из гостей с тремя очками. На победу манкунианцев можно поставить с коэффициентом 1.91, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), успех «Лутона» — также за 3.90 (24%).
На то, что хозяева не уступят фавориту (1Х), котировка — 1.90. А их победа с форой (+1) — 1.62.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.
В этом веке команды встречались дважды, и в обоих случаях «МЮ» выиграл всухую. Поэтому стоит присмотреться к условию «обе забьют — нет» — за 2.55. Либо «только «МЮ» забьет» за 3.55.
На два и более гола в исполнении команды тен Хага коэффициент — 1.68. На ИТБ2 (2.5) — 2.90.
Прогноз и ставка на матч «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»
В этом матче не стоит мудрить со ставкой. «МЮ» сейчас находится на подъеме и выиграл пять из шести последних встреч, в том числе у «Вест Хэма» и «Астон Виллы» в предыдущие две недели. «Лутон» тоже добился нескольких выдающихся результатов (например, сыграл вничью с «Ньюкаслом» 4:4 и победил 4:0 «Брайтон»), но все-таки по игре и возможностям манкунианцы его сильно превосходят. Разыгравшиеся Хойлунн и Гарначо сделают разницу.
Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.91.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5