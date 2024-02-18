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«Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 18 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед» 18 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Алехандро Гарначо.
Фото Global Look Press

18 февраля в 25-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» примет дома «Манчестер Юнайтед». Встреча команд из противоположных частей турнирной таблицы пройдет на «Кенилуорт Роуд» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она легально показана не будет. Главный арбитр — Дэвид Кут.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
18 февр, 19:30. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Ман. Юнайтед

Аналитики букмекерских компаний считают, что «МЮ» уедет из гостей с тремя очками. На победу манкунианцев можно поставить с коэффициентом 1.91, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), успех «Лутона» — также за 3.90 (24%).

На то, что хозяева не уступят фавориту (1Х), котировка — 1.90. А их победа с форой (+1) — 1.62.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

В этом веке команды встречались дважды, и в обоих случаях «МЮ» выиграл всухую. Поэтому стоит присмотреться к условию «обе забьют — нет» — за 2.55. Либо «только «МЮ» забьет» за 3.55.

На два и более гола в исполнении команды тен Хага коэффициент — 1.68. На ИТБ2 (2.5) — 2.90.

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Прогноз и ставка на матч «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»

В этом матче не стоит мудрить со ставкой. «МЮ» сейчас находится на подъеме и выиграл пять из шести последних встреч, в том числе у «Вест Хэма» и «Астон Виллы» в предыдущие две недели. «Лутон» тоже добился нескольких выдающихся результатов (например, сыграл вничью с «Ньюкаслом» 4:4 и победил 4:0 «Брайтон»), но все-таки по игре и возможностям манкунианцы его сильно превосходят. Разыгравшиеся Хойлунн и Гарначо сделают разницу.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.91.

Футбол
Прогнозы на спорт
Лутон Таун
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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