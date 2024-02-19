«Атлетик» — «Жирона»: прогноз на матч ла лиги 19 февраля 2024 года
19 февраля «Жирона» приедет в Бильбао в гости к «Атлетику». Встреча 25-го тура чемпионата Испании пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.
По мнению букмекеров, три очка достанутся баскам: поставить на парней из Бильбао можно с коэффициентом 1.93, что составляет около 47% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 3.84 (26%). Ничью предложили с близкой котировкой 3.74 (27%).
«Жирона» не уступила «Атлетику» в первом круге (1:1), а в прошлом сезоне одолела его и на «Монтиливи» (2:1), и на «Сан-Мамес» (3:2). Опция X2 доступна за 1.92.
Эксперты не сомневаются, что разборка получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.14.
Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.64. Обратный рынок дали за 2.24.
Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Жирона»
В предыдущем туре каталонцы получили чувствительное поражение от «Реала» (0:4), которое подорвало их чемпионские амбиции — отставание от мадридцев теперь составляет шесть баллов при игре в запасе. Баски потеряли очки на выезде у худшей команды ла лиги «Альмерии» (0:0) и упустили шанс сравняться с замыкающим топ-4 «Атлетико». Стоит ожидать, что после таких осечек соперники будут невероятно мотивированы и в очной разборке выложатся по полной. В четырех прошлых встречах «Атлетик» и «Жирона» огорчили друг друга, а в трех из них пробили «верх» по голам. На этот раз дело тоже вряд ли ограничится одним результативным выстрелом.
Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.87.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5