19 февраля «Жирона» приедет в Бильбао в гости к «Атлетику». Встреча 25-го тура чемпионата Испании пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

По мнению букмекеров, три очка достанутся баскам: поставить на парней из Бильбао можно с коэффициентом 1.93, что составляет около 47% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 3.84 (26%). Ничью предложили с близкой котировкой 3.74 (27%).

«Жирона» не уступила «Атлетику» в первом круге (1:1), а в прошлом сезоне одолела его и на «Монтиливи» (2:1), и на «Сан-Мамес» (3:2). Опция X2 доступна за 1.92.

Эксперты не сомневаются, что разборка получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.14.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.64. Обратный рынок дали за 2.24.

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Жирона»

В предыдущем туре каталонцы получили чувствительное поражение от «Реала» (0:4), которое подорвало их чемпионские амбиции — отставание от мадридцев теперь составляет шесть баллов при игре в запасе. Баски потеряли очки на выезде у худшей команды ла лиги «Альмерии» (0:0) и упустили шанс сравняться с замыкающим топ-4 «Атлетико». Стоит ожидать, что после таких осечек соперники будут невероятно мотивированы и в очной разборке выложатся по полной. В четырех прошлых встречах «Атлетик» и «Жирона» огорчили друг друга, а в трех из них пробили «верх» по голам. На этот раз дело тоже вряд ли ограничится одним результативным выстрелом.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.87.