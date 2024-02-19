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«Атлетик» — «Жирона»: прогноз на матч ла лиги 19 февраля 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетик» — «Жирона» 19 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Атлетик» — «Жирона».
Фото Global Look Press

19 февраля «Жирона» приедет в Бильбао в гости к «Атлетику». Встреча 25-го тура чемпионата Испании пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 25-й тур
19 февр, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Жирона

По мнению букмекеров, три очка достанутся баскам: поставить на парней из Бильбао можно с коэффициентом 1.93, что составляет около 47% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 3.84 (26%). Ничью предложили с близкой котировкой 3.74 (27%).

«Жирона» не уступила «Атлетику» в первом круге (1:1), а в прошлом сезоне одолела его и на «Монтиливи» (2:1), и на «Сан-Мамес» (3:2). Опция X2 доступна за 1.92.

Эксперты не сомневаются, что разборка получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.14.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.64. Обратный рынок дали за 2.24.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Жирона»

В предыдущем туре каталонцы получили чувствительное поражение от «Реала» (0:4), которое подорвало их чемпионские амбиции — отставание от мадридцев теперь составляет шесть баллов при игре в запасе. Баски потеряли очки на выезде у худшей команды ла лиги «Альмерии» (0:0) и упустили шанс сравняться с замыкающим топ-4 «Атлетико». Стоит ожидать, что после таких осечек соперники будут невероятно мотивированы и в очной разборке выложатся по полной. В четырех прошлых встречах «Атлетик» и «Жирона» огорчили друг друга, а в трех из них пробили «верх» по голам. На этот раз дело тоже вряд ли ограничится одним результативным выстрелом.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.87.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Жирона
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
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