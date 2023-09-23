23 сентября на «Открытие Банк Арене» состоится московское дерби — «Спартак» примет «Динамо». Встреча девятого тура РПЛ начнется в 19.00 по столичному времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. В прямом эфире с 18.55 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами хозяев: триумф «Спартака» оценили котировкой 2.03, это около 46% вероятности. Раздел очков идет за 3.98 (25%). Успех «Динамо» — за 3.43 (29%).

Два последних поединка красно-белых и бело-голубых пробили «верх» по результативности: во втором круге РПЛ прошлого сезона устроили яркую перестрелку на «Открытие Банк Арене» (3:3), а месяц назад парни Гильермо Абаскаля здесь же разгромно победили в Кубке России (4:1). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.

Команды обменялись меткими ударами в четырех из шести недавних столкновений. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, обратный рынок — за 2.63.

«Спартак» не пропустил в двух встречах подряд — против «Сочи» (1:0) в чемпионате и «Нижнего Новгорода» (3:0) в Кубке. На то, что «Динамо» тоже не огорчит красно-белых, предложили коэффициент 3.66.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Красно-белые, кажется, выходят из болтанки, в которую угодили в начале августа: две сухие победы за неделю, одна из которых — разгромная. Бело-голубых, наоборот, штормит: за пять последних встреч выиграли только раз. Поражение на этом отрезке, правда, тоже всего одно — зато какое. Парни Марцела Лички крупно влетели «Спартаку» в Кубке России (1:4). За месяц, что прошел с того дерби, игра «Динамо» так и не стабилизировалась. Коллектив Гильермо Абаскаля способен как минимум набрать очки в битве с принципиальным соперником. А за результативность поединка переживать тоже не стоит: в этом сезоне хозяева «Открытие Банк Арены» уже не раз доказывали, что пробить «верх» по голам для них — выполнимая задача.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.87.

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