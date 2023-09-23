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«Спартак» — «Динамо»: Абаскаль и компания снова останутся довольны результатом дерби

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 23 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Спартак».
Фото Global Look Press

23 сентября на «Открытие Банк Арене» состоится московское дерби — «Спартак» примет «Динамо». Встреча девятого тура РПЛ начнется в 19.00 по столичному времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. В прямом эфире с 18.55 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами хозяев: триумф «Спартака» оценили котировкой 2.03, это около 46% вероятности. Раздел очков идет за 3.98 (25%). Успех «Динамо» — за 3.43 (29%).

Два последних поединка красно-белых и бело-голубых пробили «верх» по результативности: во втором круге РПЛ прошлого сезона устроили яркую перестрелку на «Открытие Банк Арене» (3:3), а месяц назад парни Гильермо Абаскаля здесь же разгромно победили в Кубке России (4:1). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.

Команды обменялись меткими ударами в четырех из шести недавних столкновений. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, обратный рынок — за 2.63.

«Спартак» не пропустил в двух встречах подряд — против «Сочи» (1:0) в чемпионате и «Нижнего Новгорода» (3:0) в Кубке. На то, что «Динамо» тоже не огорчит красно-белых, предложили коэффициент 3.66.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Красно-белые, кажется, выходят из болтанки, в которую угодили в начале августа: две сухие победы за неделю, одна из которых — разгромная. Бело-голубых, наоборот, штормит: за пять последних встреч выиграли только раз. Поражение на этом отрезке, правда, тоже всего одно — зато какое. Парни Марцела Лички крупно влетели «Спартаку» в Кубке России (1:4). За месяц, что прошел с того дерби, игра «Динамо» так и не стабилизировалась. Коллектив Гильермо Абаскаля способен как минимум набрать очки в битве с принципиальным соперником. А за результативность поединка переживать тоже не стоит: в этом сезоне хозяева «Открытие Банк Арены» уже не раз доказывали, что пробить «верх» по голам для них — выполнимая задача.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.87.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Манчестер Сити» — «Ноттингем»: прогноз на матч АПЛ 23 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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