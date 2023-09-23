«Спартак» — «Динамо»: Абаскаль и компания снова останутся довольны результатом дерби
23 сентября на «Открытие Банк Арене» состоится московское дерби — «Спартак» примет «Динамо». Встреча девятого тура РПЛ начнется в 19.00 по столичному времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. В прямом эфире с 18.55 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами хозяев: триумф «Спартака» оценили котировкой 2.03, это около 46% вероятности. Раздел очков идет за 3.98 (25%). Успех «Динамо» — за 3.43 (29%).
Два последних поединка красно-белых и бело-голубых пробили «верх» по результативности: во втором круге РПЛ прошлого сезона устроили яркую перестрелку на «Открытие Банк Арене» (3:3), а месяц назад парни Гильермо Абаскаля здесь же разгромно победили в Кубке России (4:1). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.
Команды обменялись меткими ударами в четырех из шести недавних столкновений. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, обратный рынок — за 2.63.
«Спартак» не пропустил в двух встречах подряд — против «Сочи» (1:0) в чемпионате и «Нижнего Новгорода» (3:0) в Кубке. На то, что «Динамо» тоже не огорчит красно-белых, предложили коэффициент 3.66.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»
Красно-белые, кажется, выходят из болтанки, в которую угодили в начале августа: две сухие победы за неделю, одна из которых — разгромная. Бело-голубых, наоборот, штормит: за пять последних встреч выиграли только раз. Поражение на этом отрезке, правда, тоже всего одно — зато какое. Парни Марцела Лички крупно влетели «Спартаку» в Кубке России (1:4). За месяц, что прошел с того дерби, игра «Динамо» так и не стабилизировалась. Коллектив Гильермо Абаскаля способен как минимум набрать очки в битве с принципиальным соперником. А за результативность поединка переживать тоже не стоит: в этом сезоне хозяева «Открытие Банк Арены» уже не раз доказывали, что пробить «верх» по голам для них — выполнимая задача.
Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1