Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Бернли» — «Ливерпуль»

13 февраля 2022 года в 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» отправится в гости к «Бернли». Матч пройдет на стадионе «Терф Мур», начало — в 17.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает гостей фаворитами встречи. Сделать ставку на победу команды Клоппа можно за 1.31 — это около 74% вероятности. Успех «Бернли» оценивается коэффициентом 10.0 (10%), а ничья доступна за 5.80 (16%).

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

· Ф1(+1) идет за 2.90, а Ф2(-1) — за 1.42;

· Ф1(+1.5) идет за 1.95, а Ф2(-1.5) — за 1.91;

· Ф1(+2) идет за 1.53, а Ф2(-2) — за 2.50.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.35.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.02. Обратный исход доступен за 1.79.

Шансы «Бернли» отличиться в этой встрече оцениваются коэффициентом 1.83.

Уверены, что «Ливерпуль» забьет минимум три гола? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.30.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 6.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 0:2 — коэффициент 6.30.