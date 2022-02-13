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«Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 13 февраля 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Бернли» — «Ливерпуль»
Виталий Пудздрав
Виргил ван Дейк.
Фото Reuters

13 февраля 2022 года в 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» отправится в гости к «Бернли». Матч пройдет на стадионе «Терф Мур», начало — в 17.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает гостей фаворитами встречи. Сделать ставку на победу команды Клоппа можно за 1.31 — это около 74% вероятности. Успех «Бернли» оценивается коэффициентом 10.0 (10%), а ничья доступна за 5.80 (16%).

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

· Ф1(+1) идет за 2.90, а Ф2(-1) — за 1.42;

· Ф1(+1.5) идет за 1.95, а Ф2(-1.5) — за 1.91;

· Ф1(+2) идет за 1.53, а Ф2(-2) — за 2.50.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.35.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.02. Обратный исход доступен за 1.79.

Шансы «Бернли» отличиться в этой встрече оцениваются коэффициентом 1.83.

Уверены, что «Ливерпуль» забьет минимум три гола? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.30.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 6.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 0:2 — коэффициент 6.30.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
13 февр, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Ливерпуль

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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Динамо

 5
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 10 1 2
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