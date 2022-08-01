В английском футболе будет новый король? «Ливерпуль» Салаха готов подвинуть с трона «Сити» Холанна

Пробный удар был нанесен в Суперкубке Англии.

5 августа матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал» стартует долгожданный сезон английской премьер-лиги. «Манчестер Сити» постарается в третий раз подряд защитить титул от нападок «Ливерпуля» — главного соперника последних лет.

Что из этого получится и кто из игроков станет сильнейшим голеадором турнира? «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ знакомят вас с главными коэффициентами.

Клопп потеснит Гвардиолу с трона?

В прошлом сезоне «Ливерпулю» не хватило полушага, чтобы обойти «Сити» в АПЛ и спустя два года вернуть трофей в Мерсисайд. Исход той гонки еще сильнее раззадорит красных, а результат матча за Суперкубок добавит им уверенности: победа 3:1 была красивой и заслуженной. Еще большим поводом для гордости стал тот факт, что красные остановили здорово усилившегося соперника — в Манчестер приехал сам Эрлинг Холанн, но ничего не показал против плотной обороны «Ливерпуля».

Тем не менее в Лестере состоялся только один матч, а на дистанции в 38 туров результат может быть совершенно другим, и править будут уже совсем другие команды. Но все-таки, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Манчестер Сити» наилучшие шансы снова выиграть трофей. На успех «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.65. На то, что они не возьмут титул, котировка — 2.24.

Главным конкурентом сильнейшего клуба Англии уже традиционно стал «Ливерпуль». В прошлом и в сезоне-2018/19 красные отстали от противника всего на один балл, а в розыгрыше-2019/20 прервали гегемонию команды из Манчестера. Если верите, что Клопп снова обскачет Пепа, возьмите чемпионство «Ливерпуля» за 3.70.

Вы удивитесь, но третьим фаворитом аналитики считают «Тоттенхэм». И есть несколько причин поверить в «шпоры». Во-первых, они сохранили всех лидеров: Харри Кейн и Хын Мин Сон на месте, Льорис по-прежнему в рамке, другие топчики тоже в команде. Во-вторых, летом к клубу присоединились опытные игроки: защитник Клеман Лангле из «Барселоны», полузащитник Иван Перишич, классный и результативный нападающий Ришарлисон подписан из «Эвертона» за 58 млн евро. В-третьих, Антонио Конте проведет в клубе второй полноценный сезон, а если этот мужчина получил доверие от руководства, то не умеет разочаровывать. Коэффициент на успех «Тоттенхэма» — 14.0.

Четвертый фаворит — «Челси» (16.0), пятый — «МЮ» (30.0), шестой — «Арсенал» (35.0). При этом стоит присмотреться к «канонирам», которые ярко провели предсезонку и потратили летом больше остальных клубов мира. Уже сейчас можно говорить о том, что в клубе к месту пришелся брошенный «Сити» Габи Жезус — в окружении молодых партнеров бразилец забил семь мячей в пяти товарищеских встречах.

Салах покажет Холанну, кто король АПЛ?

Если реальных претендентов на титул АПЛ всего двое, то за «Золотую бутсу» турнира поборются не меньше десяти человек. Главный фаворит, конечно, Эрлинг Холанн. Норвежец за несколько лет на топовом уровне доказал, что способен забивать красиво и много, а некоторые эксперты уже отдали ему титул лучшего форварда ближайшего десятилетия. Однако Эрлингу предстоит привыкнуть к новым команде и чемпионату — в Англии против него будут играть жестко и не дадут легких мячей. Поэтому невысокий коэффициент 3.70 на норвежца выглядит сомнительным.

На втором месте по шансам человек, который наверняка в этом году поборется за «Золотой мяч». Салах тащил «Ливерпуль» в прошлом сезоне и уже принес команде первый трофей в этом — его гол с пенальти оказался победным в Суперкубке. Египтянин очень хорош и трудолюбив, поэтому будет пахать и собирать голы в каждом матче — на его победу в гонке бомбардиров котировка — 5.70.

За чуть больший коэффициент можно взять успех Харри Кейна (6.50), который становился лучшим трижды с сезона-2015/16. Проблема в том, что ему придется делить голы с Соном (15.0) и Ришарлисоном. Эти двое могут помешать ему пободаться с Холанном и Салахом. Правда, у Мо тоже есть прямой конкурент в команде — это Дарвин Нуньес, на которого выставлена котировка 10.0. Если уругваец докажет, что он не нападающий-мем (как считают фанаты «Ливерпуля» из-за промахов в межсезонье), тогда может побороться за приз.

Куда же в таком рейтинге без Криштиану? На него коэффициент 15.0. На Жоту и Стерлинга, перебравшегося из «Сити» в «Челси», — по 17.0.