«Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс»: финалист ЛЕ оформит задел в первом матче

2 августа шотландский «Рейнджерс» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет с бельгийским «Юнионом». Матч пройдет в Бельгии на стадионе «Ден Дрееф» и начнется в 21.45 по московскому времени. В России он показан не будет. Обслужит встречу арбитр из Боснии Ирфан Пельто.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Рейнджерс» минимальным фаворитом встречи. На победу шотландского клуба можно поставить с коэффициентом 2.65, это приблизительно 37% вероятности. Успех «Юниона» идет за 2.70 (36%), а ничья — за 3.30 (27%).

Ставка в 1000 рублей на успех хозяев принесет 2700 рублей в случае положительного исхода.

На то, что бельгийцы не проиграют, котировка 1.48.

Матчи «Юниона» в последнее время редко получаются результативными: всего в трех из десяти было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 в предстоящей игре котировка 1.90, такая же на ТМ 2.5.

Высока вероятность увидеть обмен голами: «обе забьют» оценен в 1.75, «обе забьют — нет» — в 2.08.

А так выглядят три наиболее вероятных точных счета:

ничья 1:1 — за 6.30;

1:0 в пользу гостей — за 8.30;

такой же исход на хозяев — за 8.40.

Прогноз и ставка на матч «Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс»

У «Рейнджерс» значительно больше опыта, чем у его соперника. «Юнион» впервые с середины прошлого века пробился в еврокубки, а его состав переполнен молодыми и неопытными футболистами, которые не дышали порохом международных матчей.

Несмотря на успешный прошлый сезон, итогом которого стал выход в финале Лиги Европы и красивое противоборство франкфуртскому «Айнтрахту», «Рейнджерс» сохранил состав и в этот раз готов дойти им до групповой стадии Лиги чемпионов. Вероятно, в гостях шотландский клуб сыграет, как всегда, осторожно, но должен добиться небольшого преимущества.

Рекомендуемая ставка: победа «Рейнджерс» с форой (0) за 1.88.