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«Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс»: финалист ЛЕ оформит задел в первом матче

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тренировка «Юниона».
Фото Global Look Press

2 августа шотландский «Рейнджерс» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет с бельгийским «Юнионом». Матч пройдет в Бельгии на стадионе «Ден Дрееф» и начнется в 21.45 по московскому времени. В России он показан не будет. Обслужит встречу арбитр из Боснии Ирфан Пельто.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
02 авг, 21:45. Stade Joseph Marien (Брюссель)
Юнион
Рейнджерс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Рейнджерс» минимальным фаворитом встречи. На победу шотландского клуба можно поставить с коэффициентом 2.65, это приблизительно 37% вероятности. Успех «Юниона» идет за 2.70 (36%), а ничья — за 3.30 (27%).

Ставка в 1000 рублей на успех хозяев принесет 2700 рублей в случае положительного исхода.

На то, что бельгийцы не проиграют, котировка 1.48.

Матчи «Юниона» в последнее время редко получаются результативными: всего в трех из десяти было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 в предстоящей игре котировка 1.90, такая же на ТМ 2.5.

Высока вероятность увидеть обмен голами: «обе забьют» оценен в 1.75, «обе забьют — нет» — в 2.08.

А так выглядят три наиболее вероятных точных счета:

  • ничья 1:1 — за 6.30;

  • 1:0 в пользу гостей — за 8.30;

  • такой же исход на хозяев — за 8.40.

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Прогноз и ставка на матч «Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс»

У «Рейнджерс» значительно больше опыта, чем у его соперника. «Юнион» впервые с середины прошлого века пробился в еврокубки, а его состав переполнен молодыми и неопытными футболистами, которые не дышали порохом международных матчей.

Несмотря на успешный прошлый сезон, итогом которого стал выход в финале Лиги Европы и красивое противоборство франкфуртскому «Айнтрахту», «Рейнджерс» сохранил состав и в этот раз готов дойти им до групповой стадии Лиги чемпионов. Вероятно, в гостях шотландский клуб сыграет, как всегда, осторожно, но должен добиться небольшого преимущества.

Рекомендуемая ставка: победа «Рейнджерс» с форой (0) за 1.88.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Рейнджерс
0
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1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Торпедо – Химки
 - : -
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