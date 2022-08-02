«Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс»: финалист ЛЕ оформит задел в первом матче
2 августа шотландский «Рейнджерс» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет с бельгийским «Юнионом». Матч пройдет в Бельгии на стадионе «Ден Дрееф» и начнется в 21.45 по московскому времени. В России он показан не будет. Обслужит встречу арбитр из Боснии Ирфан Пельто.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Рейнджерс» минимальным фаворитом встречи. На победу шотландского клуба можно поставить с коэффициентом 2.65, это приблизительно 37% вероятности. Успех «Юниона» идет за 2.70 (36%), а ничья — за 3.30 (27%).
Ставка в 1000 рублей на успех хозяев принесет 2700 рублей в случае положительного исхода.
На то, что бельгийцы не проиграют, котировка 1.48.
Матчи «Юниона» в последнее время редко получаются результативными: всего в трех из десяти было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 в предстоящей игре котировка 1.90, такая же на ТМ 2.5.
Высока вероятность увидеть обмен голами: «обе забьют» оценен в 1.75, «обе забьют — нет» — в 2.08.
А так выглядят три наиболее вероятных точных счета:
Прогноз и ставка на матч «Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс»
У «Рейнджерс» значительно больше опыта, чем у его соперника. «Юнион» впервые с середины прошлого века пробился в еврокубки, а его состав переполнен молодыми и неопытными футболистами, которые не дышали порохом международных матчей.
Несмотря на успешный прошлый сезон, итогом которого стал выход в финале Лиги Европы и красивое противоборство франкфуртскому «Айнтрахту», «Рейнджерс» сохранил состав и в этот раз готов дойти им до групповой стадии Лиги чемпионов. Вероятно, в гостях шотландский клуб сыграет, как всегда, осторожно, но должен добиться небольшого преимущества.
Рекомендуемая ставка: победа «Рейнджерс» с форой (0) за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0