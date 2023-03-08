«Тоттенхэм» — «Милан»: где смотреть матч Лиги чемпионов 9 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
«Тоттенхэм» и «Милан» 8 марта проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на арене «Тоттенхэм Хотспур». Прямая трансляция стартует в 22.45 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен. Первая игра противостояния завершилась победой «россонери» — 1:0.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ признали «Тоттенхэм» фаворитом матча: на победу «шпор» предложено поставить за 2.00, что составляет примерно 50% вероятности. Успех «Милана» оценен в 3.89 (24%), ничья — в 3.59 (26%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода принесет 3890 рублей, из которых 2890 рублей — чистая прибыль.
Кстати, наиболее вероятный исход матча в основное время, по версии аналитиков, — как раз ничья 1:1. Поставить на этот результат можно за 6.58.
Победа «россонери» в противостоянии доступна за 1.55. На выход «шпор» в четвертьфинал можно поставить за 2.41.
В шести из семи последних матчах «шпор» не сыграл тотал больше 2.5 мяча. У «Милана» — пять из шести предыдущих встреч тоже завершились двумя и менее забитыми мячами. ТБ 2.5 доступен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.84.
В 12 играх из 14 с участием «Тоттенхэма» забивает только одна команда. Ставка на «обе забьют — нет» предложена за 1.84. «Обе забьют — да» — за 1.97.
Аналитики считают, что автором одного из голов станет Харри Кейн — на мяч капитана «шпор» доступна котировка 2.05.
Эксперты не верят, что команды дойдут до серии пенальти — на это событие выставлен высокий коэффициент 6.19. Наиболее вероятен выход «Милана» в четвертьфинал в основное время — за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3