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«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: прогноз на матч Лиги Европы 9 марта 2023 года

Прогноз на матч 1/8 Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Бетис» 9 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Давид де Хеа.
Фото Global Look Press

9 марта на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Бетис». Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Okko Спорт». Трансляция стартует в 22.45 мск. Назначение на эту игру получил немецкий арбитр Даниэль Зиберт.

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Бетис

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают «МЮ» безусловным фаворитом встречи. На победу английского клуба можно поставить за 1.38, что составляет приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.18 (18%), успех «Бетиса» — за меньшие 8.25 (11%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 5180 рублей в случае благоприятного исхода поединка.

В последних пяти играх «МЮ» забивает в среднем два мяча за игру, а «Бетис» — 2.2 гола. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.70, на ТМ 2.5 — за 2.24.

В последних трех матчах в гостях «Бетис» забил семь мячей. На хотя бы один гол испанцев в Манчестере доступна котировка 1.79.

Больше «Бетиса» в Испании забивают только «Реал», «Барса» и «Атлетико», а «МЮ» отличился в 22 из 24 предыдущих встреч. На вариант «обе забьют» предложен коэффициент 2.01, на обратный рынок — 1.81.

Три наиболее вероятных исхода игры — в пользу «МЮ»:

  • 2:0 — за 6.55;

  • 1:0 — за 7.37;

  • 2:1 — за 8.50.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «МЮ» — «Бетис»

«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь один из 23 домашних матчей в Лиге Европы, выиграл 18 из 20 последних поединков на «Олд Траффорд» во всех турнирах. В рамках АПЛ у «красных дьяволов» девять побед и одна ничья. А еще в 15 играх команда отличилась два и более раза — потрясающий список достижений.

Правда, в последнем туре АПЛ «красные дьяволы» пострадали в выездном дерби с «Ливерпулем» (0:7). Но теперь у команды есть мотивация сыграть сильно и извиниться перед своими болельщиками.

Манкунианцам не помогут травмированные Кристиан Эриксен, Антони Марсьяль и Донни ван де Бек. Зато в полном порядке самые результативные игроки команды Маркус Рэшфорд (25+7) и Бруну Фернандеш (7+9).

«Бетис» очень опасен в еврокубках: проиграл лишь один из 10 последних матчей ЛЕ, идет на беспроигрышной серии в семь игр. В гостях севильский клуб тоже не сидит в обороне: забил в восьми из девяти предыдущих выездов в Лиге Европы.

«Бетис» — одна из самых крепких команд Испании: идет на пятом месте в чемпионате и в последнем туре сыграла вничью с «Реалом» (0:0). Мадридцы не пропустили, вероятно, из-за того, что два из трех самых результативных игроков «Бетиса»: Набиль Фекир (6+2) и Серхио Каналес (6+2) — травмированы. Против «МЮ» они тоже не сыграют, как и Хуан Крус. Зато в деле лучший бомбардир — Борха Иглесиас (10+5).

Сильное нападение обеих команд, уверенная игра «Юнайтед» дома и зелено-белых на выезде, а также великолепная форма лучших бомбардиров — залог результативности матча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
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«Байер» — «Ференцварош»: команды Лунева и Черчесова не закончат без голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
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Торпедо – Урал
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11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
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