9 марта на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Бетис». Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Okko Спорт». Трансляция стартует в 22.45 мск. Назначение на эту игру получил немецкий арбитр Даниэль Зиберт.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают «МЮ» безусловным фаворитом встречи. На победу английского клуба можно поставить за 1.38, что составляет приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.18 (18%), успех «Бетиса» — за меньшие 8.25 (11%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 5180 рублей в случае благоприятного исхода поединка.

В последних пяти играх «МЮ» забивает в среднем два мяча за игру, а «Бетис» — 2.2 гола. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.70, на ТМ 2.5 — за 2.24.

В последних трех матчах в гостях «Бетис» забил семь мячей. На хотя бы один гол испанцев в Манчестере доступна котировка 1.79.

Больше «Бетиса» в Испании забивают только «Реал», «Барса» и «Атлетико», а «МЮ» отличился в 22 из 24 предыдущих встреч. На вариант «обе забьют» предложен коэффициент 2.01, на обратный рынок — 1.81.

Три наиболее вероятных исхода игры — в пользу «МЮ»:

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «МЮ» — «Бетис»

«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь один из 23 домашних матчей в Лиге Европы, выиграл 18 из 20 последних поединков на «Олд Траффорд» во всех турнирах. В рамках АПЛ у «красных дьяволов» девять побед и одна ничья. А еще в 15 играх команда отличилась два и более раза — потрясающий список достижений.

Правда, в последнем туре АПЛ «красные дьяволы» пострадали в выездном дерби с «Ливерпулем» (0:7). Но теперь у команды есть мотивация сыграть сильно и извиниться перед своими болельщиками.

Манкунианцам не помогут травмированные Кристиан Эриксен, Антони Марсьяль и Донни ван де Бек. Зато в полном порядке самые результативные игроки команды Маркус Рэшфорд (25+7) и Бруну Фернандеш (7+9).

«Бетис» очень опасен в еврокубках: проиграл лишь один из 10 последних матчей ЛЕ, идет на беспроигрышной серии в семь игр. В гостях севильский клуб тоже не сидит в обороне: забил в восьми из девяти предыдущих выездов в Лиге Европы.

«Бетис» — одна из самых крепких команд Испании: идет на пятом месте в чемпионате и в последнем туре сыграла вничью с «Реалом» (0:0). Мадридцы не пропустили, вероятно, из-за того, что два из трех самых результативных игроков «Бетиса»: Набиль Фекир (6+2) и Серхио Каналес (6+2) — травмированы. Против «МЮ» они тоже не сыграют, как и Хуан Крус. Зато в деле лучший бомбардир — Борха Иглесиас (10+5).

Сильное нападение обеих команд, уверенная игра «Юнайтед» дома и зелено-белых на выезде, а также великолепная форма лучших бомбардиров — залог результативности матча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.