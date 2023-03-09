«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: прогноз на матч Лиги Европы 9 марта 2023 года
9 марта на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Бетис». Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Okko Спорт». Трансляция стартует в 22.45 мск. Назначение на эту игру получил немецкий арбитр Даниэль Зиберт.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают «МЮ» безусловным фаворитом встречи. На победу английского клуба можно поставить за 1.38, что составляет приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.18 (18%), успех «Бетиса» — за меньшие 8.25 (11%).
Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 5180 рублей в случае благоприятного исхода поединка.
В последних пяти играх «МЮ» забивает в среднем два мяча за игру, а «Бетис» — 2.2 гола. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.70, на ТМ 2.5 — за 2.24.
В последних трех матчах в гостях «Бетис» забил семь мячей. На хотя бы один гол испанцев в Манчестере доступна котировка 1.79.
Больше «Бетиса» в Испании забивают только «Реал», «Барса» и «Атлетико», а «МЮ» отличился в 22 из 24 предыдущих встреч. На вариант «обе забьют» предложен коэффициент 2.01, на обратный рынок — 1.81.
Три наиболее вероятных исхода игры — в пользу «МЮ»:
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «МЮ» — «Бетис»
«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь один из 23 домашних матчей в Лиге Европы, выиграл 18 из 20 последних поединков на «Олд Траффорд» во всех турнирах. В рамках АПЛ у «красных дьяволов» девять побед и одна ничья. А еще в 15 играх команда отличилась два и более раза — потрясающий список достижений.
Правда, в последнем туре АПЛ «красные дьяволы» пострадали в выездном дерби с «Ливерпулем» (0:7). Но теперь у команды есть мотивация сыграть сильно и извиниться перед своими болельщиками.
Манкунианцам не помогут травмированные Кристиан Эриксен, Антони Марсьяль и Донни ван де Бек. Зато в полном порядке самые результативные игроки команды Маркус Рэшфорд (25+7) и Бруну Фернандеш (7+9).
«Бетис» очень опасен в еврокубках: проиграл лишь один из 10 последних матчей ЛЕ, идет на беспроигрышной серии в семь игр. В гостях севильский клуб тоже не сидит в обороне: забил в восьми из девяти предыдущих выездов в Лиге Европы.
«Бетис» — одна из самых крепких команд Испании: идет на пятом месте в чемпионате и в последнем туре сыграла вничью с «Реалом» (0:0). Мадридцы не пропустили, вероятно, из-за того, что два из трех самых результативных игроков «Бетиса»: Набиль Фекир (6+2) и Серхио Каналес (6+2) — травмированы. Против «МЮ» они тоже не сыграют, как и Хуан Крус. Зато в деле лучший бомбардир — Борха Иглесиас (10+5).
Сильное нападение обеих команд, уверенная игра «Юнайтед» дома и зелено-белых на выезде, а также великолепная форма лучших бомбардиров — залог результативности матча.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3