«Бавария» — «Унион»: прогноз на матч бундеслиги 24 января 2024 года
24 января «Бавария» примет «Унион» в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Германии. Команды рассудит арбитр Франк Вилленборг. Встреча на «Альянц Арене» начнется в 22.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 22.25 мск.
Аналитики не сомневаются в победе хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.19, что соответствует 83% вероятности. Ничья оценена в 8.00 (11%), успех берлинцев — в 15.0 (6%).
«Унион» не выиграл в семи выездных матчах бундеслиги подряд. Сыграть на то, что гости хотя бы не уступят в Мюнхене, можно за 5.22.
На обмен меткими попаданиями доступна котировка 2.06, обратный рынок идет за 1.77. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.00, ТМ 3.5 — в 1.83.
Самый вероятный итог поединка — 2:0 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 6.78.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Унион»
Команда Ненада Белицы — обитатель подвала бундеслиги: зависла на 17-м месте, в трех очках от зоны вылета. В четырех из пяти прошлых визитов к соперникам берлинцы пропускали два гола или больше. А из последних семи выездов «Унион» уступил в шести. У «Баварии» столичный коллектив не выиграл в девяти матчах подряд.
Мюнхенцы сенсационно влетели «Вердеру» дома (0:1) в прошлом туре (это лишь второе поражение за сезон) и отстали от лидирующего «Байера» на семь баллов. Впрочем, парни Томаса Тухеля победили в шести предыдущих встречах при родных фанатах. А в 19 из 21 поединка «Баварии» в бундеслиге было забито минимум три мяча. Явному аутсайдеру разозленная мюнхенская машина точно положит не меньше.
Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.50.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5