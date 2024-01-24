Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Бавария» — «Унион»: прогноз на матч бундеслиги 24 января 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Унион» 24 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Томас Мюллер («Бавария»).
Фото Global Look Press

24 января «Бавария» примет «Унион» в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Германии. Команды рассудит арбитр Франк Вилленборг. Встреча на «Альянц Арене» начнется в 22.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
24 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Унион Б

Аналитики не сомневаются в победе хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.19, что соответствует 83% вероятности. Ничья оценена в 8.00 (11%), успех берлинцев — в 15.0 (6%).

«Унион» не выиграл в семи выездных матчах бундеслиги подряд. Сыграть на то, что гости хотя бы не уступят в Мюнхене, можно за 5.22.

На обмен меткими попаданиями доступна котировка 2.06, обратный рынок идет за 1.77. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.00, ТМ 3.5 — в 1.83.

Самый вероятный итог поединка — 2:0 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 6.78.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Унион»

Команда Ненада Белицы — обитатель подвала бундеслиги: зависла на 17-м месте, в трех очках от зоны вылета. В четырех из пяти прошлых визитов к соперникам берлинцы пропускали два гола или больше. А из последних семи выездов «Унион» уступил в шести. У «Баварии» столичный коллектив не выиграл в девяти матчах подряд.

Мюнхенцы сенсационно влетели «Вердеру» дома (0:1) в прошлом туре (это лишь второе поражение за сезон) и отстали от лидирующего «Байера» на семь баллов. Впрочем, парни Томаса Тухеля победили в шести предыдущих встречах при родных фанатах. А в 19 из 21 поединка «Баварии» в бундеслиге было забито минимум три мяча. Явному аутсайдеру разозленная мюнхенская машина точно положит не меньше.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
Бундеслига
0
Читайте также
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Доктор политических наук объяснил причину абсурдных указов Зеленского
Губернатор Клычков сообщил о сбитых беспилотниках в небе над Орлом
Популярное видео
«Магнитка» подписала новый большой контракт с Зерновым
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Сибирь» лишили очков: кто виноват
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Сибирь» лишили очков за игру с четырьмя легионерами в составе
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калинская поборется за первый в карьере полуфинал ТБШ. Но соперница из Китая проигрывает только топам
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости