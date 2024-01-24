«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 24 января 2024 года
24 января в полуфинале Кубка английской лиги «Ливерпуль» приедет к «Фулхэму». Команды сойдутся на стадионе «Крэйвен Коттэдж» в 23.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Саймон Хупер. Кубок лиги в России легально не показывают.
Эксперты назвали фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.79, что соответствует 54% вероятности исхода. Ничья в основное время доступна за 4.11 (24%), а триумф «дачников» — за 4.31 (22%).
Проход скаузеров в финал оценен в 1.13, на хозяев котировки почти в шесть раз хуже — 6.06.
«Ливерпуль» выиграл три последних поединка против «Фулхэма» — в том числе первую встречу двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка лиги (2:1). Верите, что команда Марку Силвы сломает негативный тренд и не уступит за 90 минут? Сыграть на 1Х можно за 2.10.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.32. Обмен голами оценен в 1.63, опция «обе забьют — нет» идет за 2.30.
Аналитики считают, что самый вероятный счет в основное время — ничья 1:1. На этот результат дана котировка 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль»
«Дачники» неудачно выступают с середины декабря: у парней Силвы всего две победы и пять поражений за восемь последних встреч во всех турнирах. В четырех из них они пропустили минимум дважды, а в таком же количестве поединков не смогли отличиться сами. «Фулхэм» идет пятым с конца по пропущенным мячам (36) в АПЛ. «Ливерпулю» же лондонцы проиграли четыре раза подряд.
Скаузеры, наоборот, разогнались и не уступили в восьми матчах с середины декабря. Шесть из них парни Клоппа выиграли, причем в каждом команды пробили «верх» по голам. Очевидно, что «Фулхэм» — удобный клиент для «Ливерпуля», поэтому стоит ждать победы с несколькими забитыми мячами.
Рекомендуемая ставка: успех «красных» и ТБ 2.5 за 2.31.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5