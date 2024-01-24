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«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 24 января 2024 года

Прогноз на полуфинал Кубка лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль» 24 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

24 января в полуфинале Кубка английской лиги «Ливерпуль» приедет к «Фулхэму». Команды сойдутся на стадионе «Крэйвен Коттэдж» в 23.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Саймон Хупер. Кубок лиги в России легально не показывают.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
24 янв, 23:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Ливерпуль

Эксперты назвали фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.79, что соответствует 54% вероятности исхода. Ничья в основное время доступна за 4.11 (24%), а триумф «дачников» — за 4.31 (22%).

Проход скаузеров в финал оценен в 1.13, на хозяев котировки почти в шесть раз хуже — 6.06.

«Ливерпуль» выиграл три последних поединка против «Фулхэма» — в том числе первую встречу двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка лиги (2:1). Верите, что команда Марку Силвы сломает негативный тренд и не уступит за 90 минут? Сыграть на 1Х можно за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.32. Обмен голами оценен в 1.63, опция «обе забьют — нет» идет за 2.30.

Аналитики считают, что самый вероятный счет в основное время — ничья 1:1. На этот результат дана котировка 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль»

«Дачники» неудачно выступают с середины декабря: у парней Силвы всего две победы и пять поражений за восемь последних встреч во всех турнирах. В четырех из них они пропустили минимум дважды, а в таком же количестве поединков не смогли отличиться сами. «Фулхэм» идет пятым с конца по пропущенным мячам (36) в АПЛ. «Ливерпулю» же лондонцы проиграли четыре раза подряд.

Скаузеры, наоборот, разогнались и не уступили в восьми матчах с середины декабря. Шесть из них парни Клоппа выиграли, причем в каждом команды пробили «верх» по голам. Очевидно, что «Фулхэм» — удобный клиент для «Ливерпуля», поэтому стоит ждать победы с несколькими забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: успех «красных» и ТБ 2.5 за 2.31.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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«Атлетик» — «Барселона»: прогноз на матч Кубка Испании 24 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
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2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

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 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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 16 1 5
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