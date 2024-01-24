Калинская поборется за первый в карьере полуфинал ТБШ. Но соперница из Китая проигрывает только топам
24 января российская теннисистка Анна Калинская сразится за первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема». Ее соперницей по матчу 1/4 финала станет китаянка Чжэн Циньвэнь. Встреча начнется не ранее 11.15 по московскому времени, в России она показана не будет. Единственная игра между девушками два года назад завершилась в пользу Калинской.
Тем не менее, аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом предстоящей встречи китаянку. На победу Циньвэнь предложено поставить с коэффициентом 1.60, это примерно 62% вероятности исхода. А вот успех Калинской доступен за 2.45 (38%).
Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.70, ТМ 21.5 — за 2.03. Если в матче будет сыграно три сета, сработает котировка 2.35. Если два — 1.52.
Выигрыш Калинской хотя бы одной партии доступен за 1.57. Счет 2:0 в пользу Циньвэнь — за 2.41.
Считаете, что россиянка выиграет или проиграет, но некрупно? Ф1(+3.5) по геймам можно взять за 1.62.
Калинская выступает в Мельбурне с затейпированным плечом. Если она или ее соперница возьмут медицинский тайм-аут, сыграет пари за 2.55.
Прогноз и ставка на матч Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь
Калинская — натуральная умничка. На этом турнире ждали прорыва от кого угодно из россиянок, но, пожалуй, не от нее: менее чем за неделю до старта АО Анна получила повреждение в матче против Касаткиной в Аделаиде и проиграла его с преимущества в сет и 4:0. Однако травма оказалась не слишком серьезной и позволила девушке не просто сыграть, а выиграть четыре матча подряд. Таким образом, Калинская впервые в карьере добралась до четвертьфинала на «мейджоре».
Шансы пробиться в полуфинал или даже финал вроде бы отличные. На пути у Анны нет суперзвездных соперниц, но есть крепкие и близкие по уровню конкурентки. Однако Чжэн выделяется на фоне играющих в другом четвертьфинале верхней сетки Ястремской и Носковой. С августа 2023 года китаянка показывает сумасшедший теннис и результаты: провела 30 матчей и проиграла только пять из них, причем только девушкам из топа (Соболенко, Рыбакиной, Хаддад и дважды — Свентек).
Циньвэнь действует очень агрессивно и пробивает очень мощно, но при этом немного ошибается. Поэтому неудивительно, что соперниц из-за пределов топ-20 она зачастую переигрывает довольно легко. Увы, но, скорее всего, то же самое ждет и Калинскую. Анне вряд ли хватит мощи и теннисной эрудиции, чтобы поставить китаянку в тупик.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.60.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5