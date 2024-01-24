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Калинская поборется за первый в карьере полуфинал ТБШ. Но соперница из Китая проигрывает только топам

Прогноз на матч Australian Open Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь 24 января 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Анна Калинская.
Фото Getty Images

24 января российская теннисистка Анна Калинская сразится за первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема». Ее соперницей по матчу 1/4 финала станет китаянка Чжэн Циньвэнь. Встреча начнется не ранее 11.15 по московскому времени, в России она показана не будет. Единственная игра между девушками два года назад завершилась в пользу Калинской.

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Тем не менее, аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом предстоящей встречи китаянку. На победу Циньвэнь предложено поставить с коэффициентом 1.60, это примерно 62% вероятности исхода. А вот успех Калинской доступен за 2.45 (38%).

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.70, ТМ 21.5 — за 2.03. Если в матче будет сыграно три сета, сработает котировка 2.35. Если два — 1.52.

Выигрыш Калинской хотя бы одной партии доступен за 1.57. Счет 2:0 в пользу Циньвэнь — за 2.41.

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Считаете, что россиянка выиграет или проиграет, но некрупно? Ф1(+3.5) по геймам можно взять за 1.62.

Калинская выступает в Мельбурне с затейпированным плечом. Если она или ее соперница возьмут медицинский тайм-аут, сыграет пари за 2.55.

Прогноз и ставка на матч Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь

Калинская — натуральная умничка. На этом турнире ждали прорыва от кого угодно из россиянок, но, пожалуй, не от нее: менее чем за неделю до старта АО Анна получила повреждение в матче против Касаткиной в Аделаиде и проиграла его с преимущества в сет и 4:0. Однако травма оказалась не слишком серьезной и позволила девушке не просто сыграть, а выиграть четыре матча подряд. Таким образом, Калинская впервые в карьере добралась до четвертьфинала на «мейджоре».

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Шансы пробиться в полуфинал или даже финал вроде бы отличные. На пути у Анны нет суперзвездных соперниц, но есть крепкие и близкие по уровню конкурентки. Однако Чжэн выделяется на фоне играющих в другом четвертьфинале верхней сетки Ястремской и Носковой. С августа 2023 года китаянка показывает сумасшедший теннис и результаты: провела 30 матчей и проиграла только пять из них, причем только девушкам из топа (Соболенко, Рыбакиной, Хаддад и дважды — Свентек).

Циньвэнь действует очень агрессивно и пробивает очень мощно, но при этом немного ошибается. Поэтому неудивительно, что соперниц из-за пределов топ-20 она зачастую переигрывает довольно легко. Увы, но, скорее всего, то же самое ждет и Калинскую. Анне вряд ли хватит мощи и теннисной эрудиции, чтобы поставить китаянку в тупик.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.60.

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Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Анна Калинская
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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15
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