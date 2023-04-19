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«Бавария» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити» 19 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Родри и Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press

19 апреля «Манчестер Сити» приедет в гости к «Баварии» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча на «Альянц Арене» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 21.55 мск. Первый поединок закончился победой «горожан» — 3:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала
19 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Манчестер Сити

Аналитики считают гостей фаворитами. Успех «Манчестер Сити» в основное время оценен коэффициентом 2.35, что составляет примерно 40% вероятности исхода. На триумф «Баварии» предложено ставить за 2.75 (34%), на ничью — за 3.75 (26%).

1000 рублей, поставленная на «мирный» исход основного времени, может принести выигрыш в 3750 рублей, если команды не выявят победителя.

Аналитики не верят в выход мюнхенцев в полуфинал по результатам двухраундового противостояния. Этот итог идет за гигантские 14.0, победа «горожан» — за ничтожные 1.03.

Мюнхенцы не проиграли 13 из 14 домашних матчей во всех турнирах. На их триумф или ничью можно поставить за 1.60.

Хозяева забили в 29 из 30 предыдущих встреч, а гости — в 13 поединках подряд. Обмен голами оценен в 1.52, обратный рынок — в 2.55.

Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанн и де Брейне добьют захворавших мюнхенцев?

В последних пяти играх «Ман Сити» оформлял в среднем по четыре мяча за 90 минут, и в этот раз аналитики тоже ожидают много результативных ударов. Тотал больше трех голов в столкновении с «Баварией» можно взять за 1.85.

«Горожане» идут на серии из 14 матчей без поражений во всех турнирах и 10 побед подряд с общим счетом 37:5. ИТБ 1.5 на «Сити» доступен за 1.92.

Наиболее вероятный счет в основное время — 1:1. На этот исход предложено ставить за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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ЦСКА — «Урал»: где смотреть матч Кубка России 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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