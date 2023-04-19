19 апреля в финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с «Уралом». Первая игра двухраундового противостояния состоится в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира намечен на 18.30 мск. Обслужит встречу арбитр Кирилл Левников.

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.77, вероятность этого исхода — примерно 56%. Ничью предложено взять за 3.78 (26%), успех «Урала» — за 5.11 (18%).

Ставка в 1000 рублей на ЦСКА в случае его триумфа принесет выгрыш в 1770 рублей.

Считаете, что «Урал» не проиграет на выезде? Вариант Х2 идет за 2.11.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.74. Только в двух из семи предыдущих встреч с участием екатеринбуржцев прошел «верх».

В четырех из пяти последних матчей против «Урала» ЦСКА забивал больше одного мяча: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.96.

Верите, что команды обменяются голами? Условие «обе забьют» оценено в 2.05, противоположный исход — в 1.76.

Пенальти и удаление в матче предложены на 4.70, их отсутствие — за 1.13.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, 1:0 в пользу ЦСКА за 6.00.

Проход армейцев в следующий раунд уже сейчас можно взять за 1.54, а «Урала» — за 2.47.