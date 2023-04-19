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ЦСКА — «Урал»: где смотреть матч Кубка России 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России ЦСКА — «Урал» 19 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Роберто Мойзес.
Фото Global Look Press

19 апреля в финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с «Уралом». Первая игра двухраундового противостояния состоится в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира намечен на 18.30 мск. Обслужит встречу арбитр Кирилл Левников.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
19 апр, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Урал

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.77, вероятность этого исхода — примерно 56%. Ничью предложено взять за 3.78 (26%), успех «Урала» — за 5.11 (18%).

Ставка в 1000 рублей на ЦСКА в случае его триумфа принесет выгрыш в 1770 рублей.

Считаете, что «Урал» не проиграет на выезде? Вариант Х2 идет за 2.11.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.74. Только в двух из семи предыдущих встреч с участием екатеринбуржцев прошел «верх».

В четырех из пяти последних матчей против «Урала» ЦСКА забивал больше одного мяча: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.96.

Верите, что команды обменяются голами? Условие «обе забьют» оценено в 2.05, противоположный исход — в 1.76.

Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанн и де Брейне добьют захворавших мюнхенцев?

Пенальти и удаление в матче предложены на 4.70, их отсутствие — за 1.13.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, 1:0 в пользу ЦСКА за 6.00.

Проход армейцев в следующий раунд уже сейчас можно взять за 1.54, а «Урала» — за 2.47.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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«Акрон» — «Спартак»: где смотреть матч FONBET Кубка России 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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