«Интер» — «Бенфика»: где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
19 апреля «Бенфика» приедет в Милан на встречу с «Интером» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды сойдутся на стадионе «Джузеппе Меацца» в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начиная с 21.45 мск. В первой игре миланцы победили со счетом 2:0.
Аналитики назвали фаворитами хозяев. Успех «Интера» в основное время оценен котировкой 2.13, что составляет примерно 44% вероятности исхода. На триумф лиссабонцев предложено ставить за 3.40 (28%), на ничью — за 3.45 (28%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3450 рублей, если за 90 минут команды не выявят победителя.
Эксперты не верят в выход «орлов» в полуфинал по результатам двух матчей. Этот итог идет за огромные 10.50, победа нерадзурри — за мизерные 1.05.
«Бенфика» не проиграла девять последних выездов в рамках ЛЧ. На то, что португальцы не уступят и в этот раз, предложено ставить за 1.70.
В 10 из 11 предыдущих поединков «Интера» команды не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча на игру против «орлов» идет за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.
Нерадзурри пропустили в пяти из семи матчей, а лиссабонцы — в трех встречах подряд. Обмен голами в очном столкновении оценен в 1.72, обратный рынок — в 2.12.
Жоау Мариу и Гонсалу Рамуш забили 13 из 25 мячей «Бенфики» в этом розыгрыше ЛЧ. Гол Мариу можно взять за 3.95, точный выстрел Рамуша — за 3.20.
Наиболее вероятный счет по итогам основного времени матча — 1:1. На этот исход предложен коэффициент 7.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4