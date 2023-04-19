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«Интер» — «Бенфика»: где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» 19 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Генрих Мхитарян и Давид Нерес.
Фото Global Look Press

19 апреля «Бенфика» приедет в Милан на встречу с «Интером» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды сойдутся на стадионе «Джузеппе Меацца» в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начиная с 21.45 мск. В первой игре миланцы победили со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала
19 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Бенфика

Аналитики назвали фаворитами хозяев. Успех «Интера» в основное время оценен котировкой 2.13, что составляет примерно 44% вероятности исхода. На триумф лиссабонцев предложено ставить за 3.40 (28%), на ничью — за 3.45 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3450 рублей, если за 90 минут команды не выявят победителя.

Эксперты не верят в выход «орлов» в полуфинал по результатам двух матчей. Этот итог идет за огромные 10.50, победа нерадзурри — за мизерные 1.05.

«Бенфика» не проиграла девять последних выездов в рамках ЛЧ. На то, что португальцы не уступят и в этот раз, предложено ставить за 1.70.

В 10 из 11 предыдущих поединков «Интера» команды не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча на игру против «орлов» идет за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанн и де Брейне добьют захворавших мюнхенцев?

Нерадзурри пропустили в пяти из семи матчей, а лиссабонцы — в трех встречах подряд. Обмен голами в очном столкновении оценен в 1.72, обратный рынок — в 2.12.

Жоау Мариу и Гонсалу Рамуш забили 13 из 25 мячей «Бенфики» в этом розыгрыше ЛЧ. Гол Мариу можно взять за 3.95, точный выстрел Рамуша — за 3.20.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени матча — 1:1. На этот исход предложен коэффициент 7.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
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«Бавария» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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Краснодар

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Спартак

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И К Ж
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Локомотив

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