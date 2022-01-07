7 января 2022 года программу 18-го тура Бундеслиги Германии откроет противостояние «Баварии» и менхенгладбахской «Боруссии». Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало в 22.30. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Команда Нагельсмана — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Баварии» вы можете с коэффициентом 1.27 — это примерно 76% вероятности. Триумф «Боруссии» доступен за 10.0 (10%), а ничья — за 6.70 (14%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 6 700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, например:

· Ф1(-2) идет за 2.05, а Ф2(+2) — за 1.82;

· Ф1(-2.5) идет за 2.50, а Ф2(+2.5) — за 1.53;

· Ф1(-3) идет за 3.60, а Ф2(+3) — за 1.29.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 1.67, а ТМ 3.5 — за 2.20.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.54. Противоположный исход доступен с котировкой 2.48.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:1 — коэффициент 9.30.