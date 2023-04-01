1 апреля в 26-м туре чемпионате Германии состоится Дер-Классикер — «Бавария» на «Альянц Арене» сразится с дортмундской «Боруссией». Лидеры бундеслиги начнут выяснение отношений в 19.30 по московскому времени. Игра будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 19.25 мск. Арбитр — Марко Фриц.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Баварию» абсолютным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.49, вероятность исхода — примерно 67%. Успех «Боруссии» предложено взять за 5.78 (14%), ничью — за 5.18 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства по итогам 90 минут принесет радость и выигрыш в 5180 рублей.

Если считаете, что «Боруссия» воспользуется тренерской перестановкой в «Баварии» и не уступит сопернику, возьмите Х2 за 2.72.

Правда, в семи предыдущих домашних встречах на «Альянц Арене» в рамках чемпионата «Бавария» неизменно выигрывала у «шмелей» с разницей в два и более гола. Вероятно, поэтому фора на хозяев (-1.5) гола оценена достаточно приемлемыми в 2.18.

Дер-Классикер — очень результативное противостояние: в предыдущих семи матчах команды отличались не меньше четырех раз за 90 минут. Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.95.

Аналитики считают, что «Бавария» забьет три и более мяча — это условие доступно за 1.98. В пяти последних домашних матчах мюнхенцы забили дортмундцам 22 раза (в среднем — 4.4 за 90 минут).

Очень высока вероятность обмена результативными ударами: условие «обе забьют» оценено коэффициентом 1.50, «обе забьют — нет» — 2.60.

В двух из трех предыдущих встреч между этими командами случились либо пенальти, либо удаление: 11-метровый оценен в 2.71, красная карточка — в 4.77.