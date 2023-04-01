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«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: где смотреть матч бундеслиги 1 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 1 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Марко Ройс.
Фото Global Look Press

1 апреля в 26-м туре чемпионате Германии состоится Дер-Классикер — «Бавария» на «Альянц Арене» сразится с дортмундской «Боруссией». Лидеры бундеслиги начнут выяснение отношений в 19.30 по московскому времени. Игра будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 19.25 мск. Арбитр — Марко Фриц.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
01 апр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Боруссия Д

Букмекерская компания Olimpbet считает «Баварию» абсолютным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.49, вероятность исхода — примерно 67%. Успех «Боруссии» предложено взять за 5.78 (14%), ничью — за 5.18 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства по итогам 90 минут принесет радость и выигрыш в 5180 рублей.

Если считаете, что «Боруссия» воспользуется тренерской перестановкой в «Баварии» и не уступит сопернику, возьмите Х2 за 2.72.

Правда, в семи предыдущих домашних встречах на «Альянц Арене» в рамках чемпионата «Бавария» неизменно выигрывала у «шмелей» с разницей в два и более гола. Вероятно, поэтому фора на хозяев (-1.5) гола оценена достаточно приемлемыми в 2.18.

Дер-Классикер — очень результативное противостояние: в предыдущих семи матчах команды отличались не меньше четырех раз за 90 минут. Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.95.

Аналитики считают, что «Бавария» забьет три и более мяча — это условие доступно за 1.98. В пяти последних домашних матчах мюнхенцы забили дортмундцам 22 раза (в среднем — 4.4 за 90 минут).

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Очень высока вероятность обмена результативными ударами: условие «обе забьют» оценено коэффициентом 1.50, «обе забьют — нет» — 2.60.

В двух из трех предыдущих встреч между этими командами случились либо пенальти, либо удаление: 11-метровый оценен в 2.71, красная карточка — в 4.77.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Зенит» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 1 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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 - : -
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