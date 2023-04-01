«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: где смотреть матч бундеслиги 1 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
1 апреля в 26-м туре чемпионате Германии состоится Дер-Классикер — «Бавария» на «Альянц Арене» сразится с дортмундской «Боруссией». Лидеры бундеслиги начнут выяснение отношений в 19.30 по московскому времени. Игра будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 19.25 мск. Арбитр — Марко Фриц.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Баварию» абсолютным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.49, вероятность исхода — примерно 67%. Успех «Боруссии» предложено взять за 5.78 (14%), ничью — за 5.18 (19%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства по итогам 90 минут принесет радость и выигрыш в 5180 рублей.
Если считаете, что «Боруссия» воспользуется тренерской перестановкой в «Баварии» и не уступит сопернику, возьмите Х2 за 2.72.
Правда, в семи предыдущих домашних встречах на «Альянц Арене» в рамках чемпионата «Бавария» неизменно выигрывала у «шмелей» с разницей в два и более гола. Вероятно, поэтому фора на хозяев (-1.5) гола оценена достаточно приемлемыми в 2.18.
Дер-Классикер — очень результативное противостояние: в предыдущих семи матчах команды отличались не меньше четырех раз за 90 минут. Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.95.
Аналитики считают, что «Бавария» забьет три и более мяча — это условие доступно за 1.98. В пяти последних домашних матчах мюнхенцы забили дортмундцам 22 раза (в среднем — 4.4 за 90 минут).
Очень высока вероятность обмена результативными ударами: условие «обе забьют» оценено коэффициентом 1.50, «обе забьют — нет» — 2.60.
В двух из трех предыдущих встреч между этими командами случились либо пенальти, либо удаление: 11-метровый оценен в 2.71, красная карточка — в 4.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4