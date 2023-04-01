«Зенит» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 1 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
1 апреля «Зенит» и «Урал» сыграют в 21-м туре РПЛ. Встреча состоится на «Газпром Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени со свистком арбитра Артема Чистякова. В прямом эфире с 18.55 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
«Зенит» — явный фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев объявлен коэффициент 1.32, вероятность исхода составляет около 74%. Возможный успех «Урала» оценен в 9.25 (10%), ничья — в 5.78 (16%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного исхода принесет выплату в 9250 рублей, а чистая прибыль составит 8250 рублей.
В пяти последних очных матчах команды лишь раз не пробили тотал больше 3 мячей. На ближайшую встречу ТБ 3 идет за 1.97, ТМ 3 — за 1.86.
«Урал» не проиграл в 16 из 18 последних поединков. Х2 доступна за 3.54.
Команды играли между собой 29 раз — «Екатеринбург» победил лишь однажды — еще при СССР. А три прошлых выезда «Урала» в Петербург завершились разгромами 5:1, 7:1 и 4:1. Победа «Зенита» и ТБ 2.5 предложены за 1.74.
«Урал» не забил питерцам лишь в трех из 12 предыдущих столкновений. На гол гостей доступна котировка 1.81.
Команды не поразили ворота друг друга лишь в двух из восьми прошлых поединков. Обмен голами предложен за 2.00. Обратный рынок — за 1.80.
Самый вероятный счет, по версии аналитиков, 2:0 в пользу «Зенита». Этот исход доступен за 6.01.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4