27 августа «Вильярреал» на «Эстадио де ла Серамика» сыграет с «Барселоной» в третьем туре чемпионата Испании. Поединок начнется по свистку арбитра Алехандро Эрнандеса в 18.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей фаворитами: поставить на успех сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.06, что составляет около 46% вероятности. Выигрыш «Желтой субмарины» оценили в 3.64 (27%). Ничью предложили с той же котировкой 3.64 (27%).

В трех предыдущих сезонах «Барса» неизменно увозила с «Эстадио де ла Серамика» три очка. Ставка в 1000 рублей на каталонцев в случае удачного исхода принесет 2060 рублей.

Ни один матч с участием блауграны на старте нынешнего розыгрыша ла лиги не пробил «верх» по точным ударам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

В трех последних очных поединках отличалась лишь одна из команд. Вариант «обе забьют» доступен за 1.57, обратный рынок — за 2.42.

Лучший бомбардир прошлого чемпионата Испании Роберт Левандовски промолчал в двух первых турах. Но эксперты считают, что именно поляк имеет больше всего шансов на гол. Результативный выстрел форварда дали за 1.92.

Три самых вероятных итога встречи, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.62;

2:1 в пользу гостей — за 8.75;

1:0 — за 10.00.

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Барселона»

После нулевой ничьей с «Хетафе» в первом туре сине-гранатовые все же добыли первую победу в сезоне — дома дожали «Кадис» (2:0). Оба мяча каталонцы оформили только в заключительной десятиминутке. Учитывая, что наряду с дисквалифицированным Рафиньей на «Эстадио де ла Серамика» не появится получивший травму Педри, с созданием и особенно реализацией моментов снова будет туго.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.82 (если соперники оформят ровно три гола на двоих, случится возврат).

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей