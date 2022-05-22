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«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 22 мая 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Вильярреал» 22 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Фото Global Look Press

«Барселона» 22 мая 2022 года завершит сезон матчем против «Вильярреала». Игра 38-го тура чемпионата Испании начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу». Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Окко Спорт». Встречу обслужит арбитр Хосе Мунуэра Монтера.

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Вильярреал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 2.16, это примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (23%), триумф команды Унаи Эмери — за 3.10 (31%).

Успех «Барселоны» со ставки в 1000 рублей принесет ее автору выигрыш в 2160 рублей и 1160 рублей чистой прибыли.

Но можно взять вариант «Вильярреал» не проиграет" за 1.74 — немотивированным каталонцам не очень нужна победа.

Только три раза в последних десяти очных матчах соперники не обменялись забитыми мячами: на «обе забьют» предложен коэффициент 1.47, на «обе забьют — нет» — 2.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.52, ТМ 2.5 — 2.65.

Будет ли пенальти? Аналитики считают, что есть хорошие шансы увидеть 11-метровый за 2.70, удаление — за 5.50.

Стивен Джеррард (&laquo;Астон Вилла&raquo;). «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: Джеррард снова не поможет «Ливерпулю» выиграть золото АПЛ

Три наиболее вероятных исхода:

1:1 — за 7.80;

2:1 — за 8.60;

1:2 — за 10.5.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Вильярреал»

Финиш сезона — время для экспериментов. Особенно если тебе уже ничего не нужно завоевывать и доказывать. «Барселона» вторая, и этого у нее никто не отнимет. А вот «Вильярреалу» предстоит отбить седьмое место у «Атлетика», что позволит сыграть в будущем сезоне в Лиге конференций. Самих басков ждет тяжелый выезд в Севилью, команде Унаи Эмери достаточно сыграть не хуже конкурента. Ничьей наверняка хватит, чтобы не опуститься в таблице.

Рекомендуемая ставка: «Вильярреал» не проиграет" за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Вильярреал
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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 22 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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