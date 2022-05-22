«Барселона» 22 мая 2022 года завершит сезон матчем против «Вильярреала». Игра 38-го тура чемпионата Испании начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу». Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Окко Спорт». Встречу обслужит арбитр Хосе Мунуэра Монтера.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 2.16, это примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (23%), триумф команды Унаи Эмери — за 3.10 (31%).

Успех «Барселоны» со ставки в 1000 рублей принесет ее автору выигрыш в 2160 рублей и 1160 рублей чистой прибыли.

Но можно взять вариант «Вильярреал» не проиграет" за 1.74 — немотивированным каталонцам не очень нужна победа.

Только три раза в последних десяти очных матчах соперники не обменялись забитыми мячами: на «обе забьют» предложен коэффициент 1.47, на «обе забьют — нет» — 2.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.52, ТМ 2.5 — 2.65.

Будет ли пенальти? Аналитики считают, что есть хорошие шансы увидеть 11-метровый за 2.70, удаление — за 5.50.

Три наиболее вероятных исхода:

1:1 — за 7.80;

2:1 — за 8.60;

1:2 — за 10.5.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Вильярреал»

Финиш сезона — время для экспериментов. Особенно если тебе уже ничего не нужно завоевывать и доказывать. «Барселона» вторая, и этого у нее никто не отнимет. А вот «Вильярреалу» предстоит отбить седьмое место у «Атлетика», что позволит сыграть в будущем сезоне в Лиге конференций. Самих басков ждет тяжелый выезд в Севилью, команде Унаи Эмери достаточно сыграть не хуже конкурента. Ничьей наверняка хватит, чтобы не опуститься в таблице.

Рекомендуемая ставка: «Вильярреал» не проиграет" за 1.74.