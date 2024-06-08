Как Ротенберг опять вписал СКА в потолок зарплат? Расторжения на 350 миллионов и лазейки в регламенте КХЛ

Армейцы переподписали лидеров и расстались с дорогостоящими игроками.

Как СКА собирается укладываться в потолок зарплат — интрига каждого межсезонья в последние годы. Массовая закупка, а затем массовое избавление от не оправдавших надежды хоккеистов — привычный процесс для армейского клуба. Нынешнее межсезонье — не исключение.

Когда платежная ведомость СКА на сезон-2024/25 достигла суммы в 1,2 миллиарда рублей при потолке в 900 миллионов, стало понятно, что работы у Романа Ротенберга весной будет очень много. И в первую очередь нужно избавляться от самых дорогих хоккеистов, которые не проявили себя в прошедшем чемпионате.

Самым дорогим игроком армейцев должен был стать Алекс Гальченюк с зарплатой в 100 миллионов. Нельзя сказать, что он провалился в прошлом сезоне, но самый высокооплачиваемый хоккеист не должен оставаться в тени в плей-офф. В итоге с Гальченюком расторгли контракт, и он перешел в «Амур».

Разочаровали Ротенберга и пришедшие год назад в команду нападающие Александр Кадейкин (75 миллионов) и Брендан Лайпсик (50). Покинули СКА и защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, которые в предстоящем сезоне должны были получить по 45 миллионов, а также форвард Артем Швец-Роговой (35).

Одних только расставаний было бы недостаточно, и перед открытием трансферного рынка СКА расторг контракт с рядом лидеров, чтобы их переподписать. В итоге Михаилу Воробьеву и Андрею Педану урезали зарплату на предстоящий сезон на 20 миллионов, Павлу Дедунову — на 10, Валентину Зыкову — на 6, Артему Земченку и Марату Хайруллину — на 5. Причем все расторжения были сделаны 30 апреля, чтобы хоккеисты якобы стали свободными агентами на рынке. По новому регламенту КХЛ с 1 мая СКА мог бы «переподписать» только троих игроков таким образом, чтобы под потолок шла новая зарплата — у остальных все равно бы считалась старая. Интересно, будет ли лига в будущем бороться с новой уловкой менеджмента армейцев.

При этом у Хайруллина и Воробьева есть бонусы в 50 миллионов рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров или снайперов регулярного чемпионата, а у Педана — такой же бонус за попадание в топ-3 самых результативных защитников или топ-3 лучших игроков лиги по «плюс-минус».

После этих манипуляций у СКА появилось место для подписания новичков. Михаил Григоренко подписал четырехлетний контракт с зарплатой в 50 миллионов, а Сергей Плотников — соглашение на такой же срок за 35.

Сейчас зарплатная ведомость СКА находится на отметке около 900 миллионов (все данные можно посмотреть по ссылке, вероятно, под потолком пока не учитываются некоторые двусторонние контракты), но, чтобы подписать защитника Никиту Зайцева и нападающего Сергея Андронова, армейцам нужно расстаться еще с несколькими игроками. По информации «СЭ», ими должны стать защитники Никита Камалов (14 миллионов) и нападающие Эмиль Галимов (40) и Степан Старков (40). Для них места в составе объективно нет.