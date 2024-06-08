Бобровский идет за первым Кубком Стэнли в карьере. Сейчас или, кажется, уже никогда

Российский вратарь второй год подряд вывел «Флориду» в финал.

Марк-Андре Флери, Мэтт Мюррей, Андрей Василевский, Сергей Бобровский — этих вратарей объединяет необычный статистический факт. Каждый из них два года подряд (а Василевский — даже три) выходил в финалы Кубка Стэнли.

Для представителей «Питтсбурга» и «Тампы» золотые серии складывались успешнее. Флери, Мюррей и Василевский — двукратные обладатели Кубка Стэнли. Бобровский год назад проиграл свой первый финал, а совсем скоро начнет новый заход за главным трофеем НХЛ.

Карьера Сергея перевернулась после перехода в «Пантерз» в 2019 году. Хотя первые сезоны складывались откровенно неудачно. Генменеджеру «Флориды» Биллу Зито прилетело за подписанный с голкипером контракт, который считали завышенным, а самого Бобровского — переоцененным. В прессе все чаще обсуждался уход Сергея из команды. В прошлом сезоне вратарь заставил переобуться критиков. Россиянин вернулся на высокий уровень и второй год подряд вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли.

В золотую серию «Пантерз» шли разными дорогами. Год назад «Флорида» сотворила чудо: удачно запрыгнула в зону плей-офф, выбила фаворитов и сдалась только против «Вегаса», чьи шансы перед финалом оценивались выше. Сейчас команду Пола Мориса никто не назовет бандой выскочек. «Пантерз» закономерно вышли в финал, остановив на пути «Тампу», «Бостон» и «Рейнджерс», а в регулярке выиграли Атлантический дивизион.

В прошлом плей-офф Бобровский был главным героем «Флориды». Как настоящий царь в воротах, он держал команду в игре и выручал партнеров в ключевых моментах. Вспомнить хотя бы первый раунд с «Бостоном», когда «Пантерз» горели 1-3, но Сергей выдал фантастический пятый матч и отразил 44 броска. «Флорида» забрала игру в овертайме и приступила к камбэку. Так восьмая команда «Востока» отправила в отпуск первую. Именно тогда «Пантерз» включили режим зверя — в плей-офф (если не считать финал с «Вегасом») они непобедимы шесть раундов подряд.

Сергей Бобровский (слева) против нападающего «Бостона» Джастина Бразо. Фото USA Today Sports

Никто не знает, как сложилась бы карьера Бобровского, да и всей «Флориды», если бы команда не попала год назад в плей-офф или вылетела в первом раунде. Не исключено, что провальный сезон после назначения Мориса привел бы к кадровым перестановкам. Руководство продолжило верить в тренера и дорогого вратаря. К чему это привело, вы прекрасно видите. «Пантерз» два года подряд прошли в финал, и сейчас значимость Бобровского для команды ничуть не меньше, чем год назад.

Отличаются только впечатления. В плей-офф-2023 Сергеем восхищались так, словно он выходил на лед в одиночку, и для полноценного успеха не хватало только забитых голов. Сейчас «Флорида» подравнялась, но чудеса от Бобровского никуда не делись. Статистика воспитанника «Кузни» не такая впечатляющая, как год назад, когда он входил в лидеры лиги по показателю GSAA (голевые сейвы выше ожиданий). Сейчас Сергей — один из лучших вратарей по коэффициенту надежности и первый по победам. В плей-офф Бобровский играет без замен.

К 35 годам Сергей построил богатую и содержательную карьеру в НХЛ. Сменил три клуба, дважды выиграл «Везину Трофи», во второй раз вышел в финал. В музее трофеев не хватает Кубка Стэнли. Впереди Бобровского ждет едва ли не последний шанс на чемпионство. Контракт с «Флоридой» действует еще два года, но нет уверенности, что «Пантерз» останутся в элите и зайдут в три финала подряд. Такое в современной НХЛ происходит очень редко. Упущенный в серии с «Эдмонтоном» шанс может перечеркнуть мечты Сергея о Кубке Стэнли. Бобровский заслужил золотой перстень — искренне хочется, чтобы его история завершилась красиво.