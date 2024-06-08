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Бобровский идет за первым Кубком Стэнли в карьере. Сейчас или, кажется, уже никогда

Первый матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» пройдет 9 июня
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Российский вратарь второй год подряд вывел «Флориду» в финал.

Марк-Андре Флери, Мэтт Мюррей, Андрей Василевский, Сергей Бобровский — этих вратарей объединяет необычный статистический факт. Каждый из них два года подряд (а Василевский — даже три) выходил в финалы Кубка Стэнли.

Для представителей «Питтсбурга» и «Тампы» золотые серии складывались успешнее. Флери, Мюррей и Василевский — двукратные обладатели Кубка Стэнли. Бобровский год назад проиграл свой первый финал, а совсем скоро начнет новый заход за главным трофеем НХЛ.

Карьера Сергея перевернулась после перехода в «Пантерз» в 2019 году. Хотя первые сезоны складывались откровенно неудачно. Генменеджеру «Флориды» Биллу Зито прилетело за подписанный с голкипером контракт, который считали завышенным, а самого Бобровского — переоцененным. В прессе все чаще обсуждался уход Сергея из команды. В прошлом сезоне вратарь заставил переобуться критиков. Россиянин вернулся на высокий уровень и второй год подряд вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский (№72) с&nbsp;Владимиром Тарасенко (№10) и&nbsp;партнерами по &laquo;Флориде&raquo; празднуют победу в&nbsp;финале Восточной конференции. «Работа еще не сделана»: Бобровский и Тарасенко дошли до нового финала Кубка Стэнли

В золотую серию «Пантерз» шли разными дорогами. Год назад «Флорида» сотворила чудо: удачно запрыгнула в зону плей-офф, выбила фаворитов и сдалась только против «Вегаса», чьи шансы перед финалом оценивались выше. Сейчас команду Пола Мориса никто не назовет бандой выскочек. «Пантерз» закономерно вышли в финал, остановив на пути «Тампу», «Бостон» и «Рейнджерс», а в регулярке выиграли Атлантический дивизион.

В прошлом плей-офф Бобровский был главным героем «Флориды». Как настоящий царь в воротах, он держал команду в игре и выручал партнеров в ключевых моментах. Вспомнить хотя бы первый раунд с «Бостоном», когда «Пантерз» горели 1-3, но Сергей выдал фантастический пятый матч и отразил 44 броска. «Флорида» забрала игру в овертайме и приступила к камбэку. Так восьмая команда «Востока» отправила в отпуск первую. Именно тогда «Пантерз» включили режим зверя — в плей-офф (если не считать финал с «Вегасом») они непобедимы шесть раундов подряд.

Сергей Бобровский (слева) против нападающего «Бостона» Джастина Бразо.
Фото USA Today Sports

Никто не знает, как сложилась бы карьера Бобровского, да и всей «Флориды», если бы команда не попала год назад в плей-офф или вылетела в первом раунде. Не исключено, что провальный сезон после назначения Мориса привел бы к кадровым перестановкам. Руководство продолжило верить в тренера и дорогого вратаря. К чему это привело, вы прекрасно видите. «Пантерз» два года подряд прошли в финал, и сейчас значимость Бобровского для команды ничуть не меньше, чем год назад.

Отличаются только впечатления. В плей-офф-2023 Сергеем восхищались так, словно он выходил на лед в одиночку, и для полноценного успеха не хватало только забитых голов. Сейчас «Флорида» подравнялась, но чудеса от Бобровского никуда не делись. Статистика воспитанника «Кузни» не такая впечатляющая, как год назад, когда он входил в лидеры лиги по показателю GSAA (голевые сейвы выше ожиданий). Сейчас Сергей — один из лучших вратарей по коэффициенту надежности и первый по победам. В плей-офф Бобровский играет без замен.

Сергей Бобровский, Коннор Макдэвид. «Флорида» — фаворит, но гениальный Макдэвид подарит финалу интригу. «Эдмонтон» готов к битве с командой Бобровского

К 35 годам Сергей построил богатую и содержательную карьеру в НХЛ. Сменил три клуба, дважды выиграл «Везину Трофи», во второй раз вышел в финал. В музее трофеев не хватает Кубка Стэнли. Впереди Бобровского ждет едва ли не последний шанс на чемпионство. Контракт с «Флоридой» действует еще два года, но нет уверенности, что «Пантерз» останутся в элите и зайдут в три финала подряд. Такое в современной НХЛ происходит очень редко. Упущенный в серии с «Эдмонтоном» шанс может перечеркнуть мечты Сергея о Кубке Стэнли. Бобровский заслужил золотой перстень — искренне хочется, чтобы его история завершилась красиво.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
2
17
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
0 - 0
1. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
4. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
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16.06
9.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
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