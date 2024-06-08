Бобровский идет за первым Кубком Стэнли в карьере. Сейчас или, кажется, уже никогда
Марк-Андре Флери, Мэтт Мюррей, Андрей Василевский, Сергей Бобровский — этих вратарей объединяет необычный статистический факт. Каждый из них два года подряд (а Василевский — даже три) выходил в финалы Кубка Стэнли.
Для представителей «Питтсбурга» и «Тампы» золотые серии складывались успешнее. Флери, Мюррей и Василевский — двукратные обладатели Кубка Стэнли. Бобровский год назад проиграл свой первый финал, а совсем скоро начнет новый заход за главным трофеем НХЛ.
Карьера Сергея перевернулась после перехода в «Пантерз» в 2019 году. Хотя первые сезоны складывались откровенно неудачно. Генменеджеру «Флориды» Биллу Зито прилетело за подписанный с голкипером контракт, который считали завышенным, а самого Бобровского — переоцененным. В прессе все чаще обсуждался уход Сергея из команды. В прошлом сезоне вратарь заставил переобуться критиков. Россиянин вернулся на высокий уровень и второй год подряд вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли.
В золотую серию «Пантерз» шли разными дорогами. Год назад «Флорида» сотворила чудо: удачно запрыгнула в зону плей-офф, выбила фаворитов и сдалась только против «Вегаса», чьи шансы перед финалом оценивались выше. Сейчас команду Пола Мориса никто не назовет бандой выскочек. «Пантерз» закономерно вышли в финал, остановив на пути «Тампу», «Бостон» и «Рейнджерс», а в регулярке выиграли Атлантический дивизион.
В прошлом плей-офф Бобровский был главным героем «Флориды». Как настоящий царь в воротах, он держал команду в игре и выручал партнеров в ключевых моментах. Вспомнить хотя бы первый раунд с «Бостоном», когда «Пантерз» горели 1-3, но Сергей выдал фантастический пятый матч и отразил 44 броска. «Флорида» забрала игру в овертайме и приступила к камбэку. Так восьмая команда «Востока» отправила в отпуск первую. Именно тогда «Пантерз» включили режим зверя — в плей-офф (если не считать финал с «Вегасом») они непобедимы шесть раундов подряд.
Никто не знает, как сложилась бы карьера Бобровского, да и всей «Флориды», если бы команда не попала год назад в плей-офф или вылетела в первом раунде. Не исключено, что провальный сезон после назначения Мориса привел бы к кадровым перестановкам. Руководство продолжило верить в тренера и дорогого вратаря. К чему это привело, вы прекрасно видите. «Пантерз» два года подряд прошли в финал, и сейчас значимость Бобровского для команды ничуть не меньше, чем год назад.
Отличаются только впечатления. В плей-офф-2023 Сергеем восхищались так, словно он выходил на лед в одиночку, и для полноценного успеха не хватало только забитых голов. Сейчас «Флорида» подравнялась, но чудеса от Бобровского никуда не делись. Статистика воспитанника «Кузни» не такая впечатляющая, как год назад, когда он входил в лидеры лиги по показателю GSAA (голевые сейвы выше ожиданий). Сейчас Сергей — один из лучших вратарей по коэффициенту надежности и первый по победам. В плей-офф Бобровский играет без замен.
К 35 годам Сергей построил богатую и содержательную карьеру в НХЛ. Сменил три клуба, дважды выиграл «Везину Трофи», во второй раз вышел в финал. В музее трофеев не хватает Кубка Стэнли. Впереди Бобровского ждет едва ли не последний шанс на чемпионство. Контракт с «Флоридой» действует еще два года, но нет уверенности, что «Пантерз» останутся в элите и зайдут в три финала подряд. Такое в современной НХЛ происходит очень редко. Упущенный в серии с «Эдмонтоном» шанс может перечеркнуть мечты Сергея о Кубке Стэнли. Бобровский заслужил золотой перстень — искренне хочется, чтобы его история завершилась красиво.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|9.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -